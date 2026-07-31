Emellett a legfinomabb desszert és a leglátogatottabb sátor díját is megszerezték.
A volt miniszterelnök megerősítette, hogy megvettek egy régi, nagyjából kétszáz éves, egykori malomépületet a Nógrád megyei községben.
Egyúttal bekapcsolódna a közösség életébe is.
A Pásztói Rendőrkapitányságra csütörtök délelőtt tett bejelentést egy nő, hogy több napja eltűnt Ecsegen lakó testvére. A nyomozók a helyszíni adatgyűjtés alapján megállapították, hogy a 49 éves férfi bűncselekmény áldozata lett, holttestét a fiával közösen lakott családi ház kertjében elrejtve találták meg.