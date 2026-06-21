Négy góllal verte Spanyolország Szaúd-Arábiát

Spanyolország;Szaúd-Arábia;futball-vb 2026;

2026-06-21 20:29:00 CEST

Lamine Yamal megszerezte első világbajnoki gólját és még egy, a hajrában érvénytelenített lesgól is belefért.

A spanyol válogatott 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát vasárnap az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság H csoportjában, Atlantában - derül ki a BBC élő tudósításából.

A találkozó viszonylag gyorsan eldőlt: Lamine Yamal már a 10. percben betalált, majd Mikel Oyarzabal a 21. és a 24. percben is eredményes volt. Szaúd-Arábia kapott gól nélkül nem tudta végigvinni a védekezésre épülő meccstervét, és már az első félidő végére háromgólos hátrányba került.

A fordulás után sem változott érdemben a játék képe, a 49. percben Hassan Al Tambakti öngólja után már négy góllal vezetett Spanyolország. A szaúdi csapat alig tudott veszélyt teremteni, a spanyolok pedig a második félidőben már kényelmesen őrizték az előnyüket.

A hajrában Ferran Torres is betalált, de a gólt hosszabb VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették. A spanyol cserejátékos ezzel nem szerezte meg első gólját a tornán, az eredmény pedig maradt 4-0.

A spanyol válogatott a váratlanul gyengébb nyitány után fontos győzelmet aratott, és kedvezőbb helyzetbe került a csoportban az utolsó forduló előtt.

Világbajnokság, H csoport, 2. forduló:

Spanyolország–Szaúd-Arábia 4-0 (3-0)

Atlanta Stadium, Atlanta

Gólszerző: Lamine Yamal (10.), Mikel Oyarzabal (21., 24.), Hassan Al Tambakti (49., öngól)