Négy góllal verte Spanyolország Szaúd-Arábiát

A spanyol válogatott 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát vasárnap az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság H csoportjában, Atlantában - derül ki a BBC élő tudósításából.
A találkozó viszonylag gyorsan eldőlt: Lamine Yamal már a 10. percben betalált, majd Mikel Oyarzabal a 21. és a 24. percben is eredményes volt. Szaúd-Arábia kapott gól nélkül nem tudta végigvinni a védekezésre épülő meccstervét, és már az első félidő végére háromgólos hátrányba került.
A fordulás után sem változott érdemben a játék képe, a 49. percben Hassan Al Tambakti öngólja után már négy góllal vezetett Spanyolország. A szaúdi csapat alig tudott veszélyt teremteni, a spanyolok pedig a második félidőben már kényelmesen őrizték az előnyüket.
A hajrában Ferran Torres is betalált, de a gólt hosszabb VAR-vizsgálat után les miatt érvénytelenítették. A spanyol cserejátékos ezzel nem szerezte meg első gólját a tornán, az eredmény pedig maradt 4-0.
A spanyol válogatott a váratlanul gyengébb nyitány után fontos győzelmet aratott, és kedvezőbb helyzetbe került a csoportban az utolsó forduló előtt.
Világbajnokság, H csoport, 2. forduló:
Spanyolország–Szaúd-Arábia 4-0 (3-0)
Atlanta Stadium, Atlanta
Gólszerző: Lamine Yamal (10.), Mikel Oyarzabal (21., 24.), Hassan Al Tambakti (49., öngól)