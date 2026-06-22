Oroszország;Moszkva;Ukrajna;dróntámadás;orosz-ukrán háború;

Ismét ukrán drónok vették célba Moszkvát, több repülőtéren is leállt a forgalom

A helyszíneken, ahol roncsok csapódtak be, mentőszolgálatok dolgoznak.

Ötvenkilenc, Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg az éjszaka folyamán az orosz légvédelem – közölte hétfő hajnalban Szergej Szobjanyin, az orosz főváros polgármestere.

Sérültekről vagy anyagi károkról Szobjanyin nem számolt be, sem arról, hogy hol lőtték le a drónokat. Az írta, hogy a helyszíneken, ahol roncsok csapódtak be, mentőszolgálatok dolgoznak.

A Domogyedovo, a Zsukovszkij és a Seremetyjevo repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Kétszer szüneteltették a forgalmat a Krími hídon is, amely az orosz szárazföldet az elcsatolt félszigettel köti össze.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem 301 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg 14 régió, valamint az Azovi- és a Fekete-tenger felett.

A tárca közlése alapján egy hét alatt 89 ukrán irányított légibombát, öt HIMARS-rakétát, nyolc Flamingo manőverező robotrepülőgépet és 3909 repülőgép típusú, pilóta nélküli repülőszerkezetet lőttek le.

Mint megírtuk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen, amennyiben Oroszország folytatja a háborút. – Nem akarjuk ezt a háborút, sosem akartuk és mindenki tudja ezt – jelentette ki, hozzátéve, „de ha Ukrajna ég, akkor Moszkva is égni fog”.

Donald Trump amerikai elnök értetlenségének adott hangot, hogy Illinois állam kormányzója miért nem kér szövetségi segítséget az irányítása alatt álló terület legnagyobb városa közbiztonságának megerősítése érdekében.