Volodimir Zelenszkij: Ha Ukrajna ég, akkor Moszkva is égni fog

Oroszország;Moszkva;Ukrajna;Volodimir Zelenszkij;

2026-06-18 17:23:00 CEST

Az ukrán elnök további heves támadásokat helyezett kilátásba az orosz főváros ellen.

Heves támadásokat helyezett kilátásba Moszkva ellen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, amennyiben Oroszország folytatja a háborút.

„Nem akarjuk ezt a háborút, sosem akartuk és mindenki tudja ezt” – jelentette ki Zelenszkij a WhatsApp-üzenetküldő szolgáltatáson újságíróknak megküldött hangüzenetében, hozzátéve,

„de ha Ukrajna ég, akkor Moszkva is égni fog”.

Zelenszkij a nap folyamán beszámolt arról is, hogy Ukrajna és Németország megállapodást írt alá a ballisztikus rakéták elleni védelmi képességekről és felszólította nyugati szövetségeseit, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez, és télig érjenek el eredményeket.

Az úgynevezett nemzetközi Ramstein-formátumot alkotó országok csoportjának ülésén felszólalva Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajnának sürgősen szüksége van nagy hatótávolságú tüzérségi fegyverekre és pilóta nélküli járművekre. Emellett további pénzügyi eszközök kidolgozását is kérte az ukrán hadsereg hosszú távú finanszírozása érdekében.

A héten második alkalommal érte támadás a moszkvai kőolajfinomítót, ami évek óta az egyik legnagyobb támadás volt az orosz főváros ellen. Zelenszkij szerint ez megtorlás volt a hétfői súlyos orosz légicsapásokért, amelyekben legalább tízen vesztették életüket és a mintegy ezer éves kijevi barlangkolostor is károkat szenvedett.