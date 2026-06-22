Vádat emeltek egy fiatal ellen, aki többször is rátámadt a nevelőire egy gyermekotthonban

vádemelés;gyermekotthon;

2026-06-22 09:43:00 CEST

Közfeladatot ellátó személy elleni két rendbeli erőszak bűntettével és lopás vétségével vádolják.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette miatt emelt vádat azzal a fiatalkorú fiúval szemben, aki a nevelőire támadt egy gyermekotthonban.

A Pest Vármegyei Főügyészség közleményében felidézi: a vádirat szerint a fiút – a bűnügy vádlottját – 2022-ben helyezték el egy Pest vármegyei gyermekotthonban. 2024 júliusában az esti órákban, miután az udvarról az épületbe ment, hangosan kiabálni kezdett és letépte a folyosón lévő villanykapcsolót. A nevelő hívni akarta a 112-t, azonban a fiú ezt látva legalább öt alkalommal, a vállával meglökte. A nevelő kiabált a gyermekfelügyelőként dolgozó kolléganőjének, hogy hívja a 112-t és kérjen segítséget.

A nő az irodába ment, hogy telefonáljon, azonban a fiú követte őt és olyan erővel lökte meg, hogy a gyermekfelügyelő a székbe zuhant. Ezt követően a vádlott rángatni kezdte a nő ruháját. A bántalmazásnak a nevelő vetett véget, aki lehúzta a fiút a kolléganőjéről. A fiatalkorú ekkor a nevelő kezébe harapott. A fiút az időközben helyszínre érkező mentők kórházba szállították.

A közlemény szerint

2025 februárjában a fiatalkorú fiú több szem nyugtatót vett be, majd arra alkoholt ivott, és ittasan a társaira támadt, a ruhájukat kezdte rángatni. A nevelő és az intézményvezető feltartóztatta, és értesíteni akarták a mentőket, de a fiú rátámadt a nevelőre: a lábát szorította és húzta vissza, hogy ne érje el a telefont, majd megpróbálta megharapni. A további bántalmazást a vezető akadályozta meg, aki lefogta a fiút.

és 2026 márciusában a település vasútállomásáról egy kerékpárt is ellopott.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a fiút két rendbeli közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntettével és lopás vétségével vádolja, bűnösségéről a Nagykőrösi Járásbíróság fog dönteni.