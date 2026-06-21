Eltűntek a Pride-zászlók az Erzsébet hídról, a főváros feljelentést tesz

feljelentés;zászló;Erzsébet híd;pride;

2026-06-21 21:20:00 CEST

Gyaníthatóan szándékos rongálás történt, a zászlókat hamarosan pótolják.

Feljelentést tesz a Főpolgármesteri Hivatal, miután eltűntek a Pride-zászlók az Erzsébet hídról - írja a Telex.

A főváros a portál kérdésére megerősítette, hogy a zászlók már nincsenek a hídon, gyaníthatóan szándékos rongálás történt.

A hivatal azt is közölte, hogy a zászlókat néhány napon belül pótolják, a Pride-hónap és a felvonulás idejére helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten.

A következő Budapest Pride-ot június 27-én tartják. A szervezők május 27-én jelentették be a felvonulást a rendőrségen, a szervezői jelezték a „a rendszerváltás” – értsd: a Fidesz bukása és az Orbán-kormány leváltása – nem teljes a gyülekezési törvény helyreállítása vagy a 33-as törvény eltörlése nélkül.

A parlament 2025 márciusában fogadta el a gyülekezési törvény módosítását, amely gyakorlatilag betiltotta a Pride-ot és a hasonló rendezvényeket. A szabályozás alapján tilos volt olyan gyűlést tartani, amely „a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg”.

Karácsony Gergely főpolgármester a 2025-ös Pride-ot önkormányzati rendezvényként hirdette meg, a rendőrség azonban gyülekezési törvény alapján szervezett gyűlésként értelmezte és megtiltotta. A tiltás ellenére Budapesten megtartották a Pride-felvonulást, minden idők legnagyobbja lett belőle. A Pride szervezése miatt büntetőügy indult Karácsony Gergely ellen, de az ügyészség végül ejtette a vádat, mondván, a rendezvényt az EU-s jogokat sértő jogszabályra hivatkozva tiltották be Karácsony Gergely egyébként a maga részéről arra a 2009-es ombudsmani állásfoglalásra hívta fel a figyelmet, amely szerint világos különbséget lehet és kell tenni a gyülekezési jog és az önkormányzati vagy állami szervek döntése alapján tartott rendezvények között.