Az összes nyári fellépését lemondta Kis Grófo, az egyedüli ismert fideszes celeb, aki visszafizette az NKA-pénzszórásban kapott támogatást

lemondás;koncertek;Kis Grofó;

2026-06-22 11:46:00 CEST

Egészségügyi okok miatt döntött így.

„Sajnos az utóbbi időben kialakult egy egészségügyi probléma, ami jelentősen megnehezítette a fellépéseimet, ezért kénytelen voltam meghozni egy számomra is nehéz döntést, és le kellett mondanom az összes nyárra betervezett fellépésemet” – jelentette be Kis Grófo zenész a Facebook-oldalán.

Bejegyzésében hozzátette, sokáig bizonytalan volt, és nem tudta, mi lenne a legjobb döntés, mert egy zenész számára mindig nagyon nehéz a közönség szolgálatába vetett hivatását félretennie. „Azonban az orvosaim is arra figyelmeztettek, hogy ezt így nem szabad tovább csinálnom, ezért arra jutottam, hogy a gyógyulásom érdekében alávetem magam a szükséges kezelési eljárásnak, melynek elengedhetetlen része lesz a megfelelő mennyiségű és minőségű pihenés. Hamarosan új erővel fogok színpadra állni és annyit elárulok, hogy még színvonalasabb bővült zenekari felállással és dalokkal érkezünk a csapattal” – fogalmazott. Posztjában azt írta, szeptembertől újra találkozhat vele a közönség.

Mint megírtuk,Kis Grófo volt az egyedüli fideszes celebritás, aki visszafizette a 2025 végén kezdődött NKA-pénzszórásban kapott támogatást, ötmillió forintot.