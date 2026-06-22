Orbán Viktor: Magyarország miniszterelnöke voltam 16 évig, megállítottam a migránsokat

Orbán Viktor;migráció;Bécs;migránsok;Patrióták Európáért;

2026-06-22 11:37:00 CEST

„Magyarországon ma a migránsok száma: nulla, nulla, nulla” – mondta a Patrióták Európáért pártcsaláddal közösen tartott bécsi eseményen a Fidesz elnöke, aki szerint a migráció rossz dolog.

„Ne adjátok fel a migrációellenes pozíciótokat, mert a migráció rossz dolog. Próbálnak meggyőzni, hogy nem lehet őket megállítani. Magyarország miniszterelnöke voltam 16 évig, és megállítottam őket” – jelentette ki Orbán Viktor Bécsben.

A volt miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben a Patrióták Európáért (PfE) pártcsaláddal közösen ünnepelte az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) fennállásának 70. évfordulóját. Az eseménynek a bécsi Hofburg adott otthont. A gálán ismert európai patrióta politikusok vettek részt, így Herbert Kickl, az FPÖ elnöke, Geert Wilders, a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke, valamint Alice Weidel, az Alternatíva Németországért (AfD) elnöke, Andrej Babis cseh miniszterelnök pedig online jelentkezett be. Orbán Viktor beszédét azzal zárta:

„Ha azt szeretnétek, meg tudjátok őket állítani. Magyarországon ma a migránsok száma: nulla, nulla, nulla. Ez lehetséges, csak csináljátok.”

Pósfai Gábor, a Tisza-kormány belügyminisztere egyébként a múlt héten egyértelművé tette: Magyarország a jelenlegi formájában továbbra is elutasítja az Európai Unió migrációs paktumát, ezért nem készített tagállami végrehajtási tervet, és a jövőben sem tervezi ilyen terv leadását.