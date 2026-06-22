A dél-balatoni vonalon is késnek a vonatok

Balaton;MÁV;vonatközlekedés;vonatkésés;

2026-06-22 10:43:00 CEST

Itt váltóhiba okoz fennakadást.

A dél-balatoni vonalon is hosszabb menetidőre kell számítani, mert Balatonlelle felső és Balatonboglár között váltóhiba miatt átmenetileg nem közlekedhetnek a vonatok - derül ki a Mávinform közleményéből.

A hiba elhárításáig a vonatok várakozni kényszerülnek, a MÁV az utasok türelmét kéri.

Mint megírtuk, hétfőn a győri vonalon is problémák adódtak: itt hosszabb eljutási időre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani, mert leszakadt a felsővezeték Biatorbágy és Herceghalom között. A legfrissebb tájékoztatás szerint várhatóan kora délutánig tart a hajnalban megrongálódott felsővezeték helyreállítása.