Levelet küldtek Magyar Péternek a szakszervezetek, állandó munkaügyi fórum létrehozását javasolják

szakszervezetek;munkajog;foglalkoztatáspolitika;Magyar Péter;Tarr Zoltán;Kátai-Németh Vilmos;

2026-06-22 11:03:00 CEST

Írásukat Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterhez, valamint Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterhez is eljuttatták.

A munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti, országos, állandó társadalmi egyeztetési fórum létrehozását javasolja a munkaügyi kapcsolatok elindítására négy szakszervezeti szövetség.

A javaslatról a Magyar Szakszervezeti Szövetség, a Munkástanácsok Országos Szövetsége, a Szakszervezetek Együttműködési Fóruma és a Független Szakszervezetek Demokratikus Ligája

levélben tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnököt, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert, valamint Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi minisztert.

Írásukban a szakszervezetek rámutatnak, hogy a foglalkoztatáspolitika ma egyszerre a gazdasági versenyképesség, a társadalmi kohézió, a technológiai alkalmazkodás és a szakértelem újratermelésének egyik kulcsterülete. Ezért szükséges, hogy Magyarországon ismét legyen a munkaügyi kapcsolatoknak olyan országos, intézményesített fóruma, amely érdemi, rendszeres és átlátható keretet ad a munkavállalói, munkáltatói és kormányzati oldal közötti valódi érdekegyeztetésnek.

Felidézik, a Szociális Jogok Európai Bizottsága az elmúlt évtizedekben több ponton elmarasztalta Magyarországot; az egyik fő kritika a kollektív alku hatékony támogatásának hiányosságaira mutat rá. A szociális párbeszéd hiányosságait a bizottság 2026-os országjelentésében is megállapította. Különösen fontos az Európai Uniós tagságából fakadó kötelezettségek teljesítése a munkajogi tárgyú irányelvek átültetésével és végrehajtásával összefüggésben, jelenleg például a bértranszparencia irányelv implementálásának elmaradása is aktualitást ad szakszervezetek kezdeményezésének – figyelmeztet a közlemény.

A javaslat kitér arra is, hogy a szociális párbeszéd ma már nem kizárólag érdekképviseleti vagy bérpolitikai kérdés: a mesterséges intelligencia és a digitális átmenet korában a társadalmi párbeszéd a gazdasági alkalmazkodás, a konfliktusmegelőzés és a technológiai változások kezelésének egyik legfontosabb intézménye kell legyen.

A javasolt országos fórum a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet vonatkozó egyezményei és ajánlásai mentén, tripartit elveken és módon működne, és

szakítana azzal a 2011-2026 közötti kormányzati korszakban követett gyakorlattal, hogy a két alrendszer teljességgel szétbontható és külön kezelhető.

Feladata lenne, hogy konzultatív, véleményező és javaslattevő fórumként közreműködjön a foglalkoztatást, a munkajogot, a munkaerőpiacot, a bérpolitikát, az adó- és járulékszabályokat, a szakképzést, valamint a munkaügyi igazgatást (foglalkoztatásfelügyelet és munkavédelem) érintő kormányzati döntések előkészítésében.

A javaslat szerint az általános, országos fórumot – amely az országos szakszervezeti, illetve munkáltatói szövetségek és a kormány közötti, a verseny- és a közszférát érintő kérdésekkel kapcsolatos, makroszintű konzultációk terepe lenne – két szakfórum, a versenyszféra konzultációs fóruma és az országos közszolgálati érdekegyeztető fórum egészítené ki.