Észak királya a csúcsra tör, avagy így buktass kormányfőt

London;Brit Munkáspárt;Downing Street;Egyesült Királyság;Andy Burnham;Sir Keir Starmer;

2026-06-22 11:15:00 CEST

A brit kormányválságnak köszönhetően felkerült a világtérképre egy ismeretlen észak-angliai választókerület. Az időközi választáson győztes Andy Burnham eséllyel pályázhat a Munkáspárt és egyben az Egyesült Királyság vezetőjének tisztségére Keir Starmer lemondása után.

Andy Burnham biztos, meggyőző sikerrel vette az első akadályt: végső célja, a Munkáspárt vezetői tisztségének és a Downing Street 10. kulcsának megszerzése felé. Magas, közel 60 százalékos részvétel mellett kis híján 25 ezer szavazattal a voksok 55 százalékát szerezte meg. Ami külön dicsőség, hogy az Európa-párti politikus több mint 9 ezer vokssal nagyobb támogatottságot vívott ki, mint a Reform UK, noha a választókerület, Makerfield a tíz évvel ezelőtti Brexit-népszavazáson majdnem háromnegyed részben az EU elhagyása mellett állt ki. A populista szélsőjobb második embere, Richard Tice szerint sok hívük adta le szavazatát taktikusan Burnhamre, hogy így mozdítsák elő Sir Keir Starmer eltűnését a közéletből.

Az eredményhirdetés után tartott rövid beszédében a politikus kifejtette, hogy ez a „párt utolsó esélye a változásra”. Megválasztása „fordulatot jelent a brit politikában, olyan országhoz vezethet, amely mindenkit egyformán kezel”. Ünnepélyesen megfogadta, hogy „mindig fontosabbnak fogja tartani Makerfieldet, mint a pártot és körzetét fogja képviselni”.

Nehéz szívvel búcsúzik Manchestertől, de ez az ára annak, hogy a megújulást „össznemzeti szinten” valósíthassa meg.

A nagyváros valószínűleg augusztus elején választ magának új polgármestert. Könnyen előfordulhat, hogy ezt a versenyt Nigel Fa­rage Reform UK pártja nyeri meg.

Sir Keir Starmer már kora reggel gratulált „sírásójának”, méltatva, hogy a „szavazók a Munkáspárt kampányában követett reményt és optimizmust választották a megosztottság és gyűlölet helyett”. Később megerősítette, hogy bármilyen kihívással kész szembenézni. Már pénteken több képviselő szólalt meg a médiában. Különösen Burnham szövetségesei szeretnék, ha a tisztújítás koronázás formáját öltené és Sir Keir méltósággal maga állna félre és jelölné ki visszavonulásának időpontját. A szabályok szerint viszont a pártvezetői tisztség viselője automatikusan indulhat a vezetőválasztáson. Ebben az esetben Andy Burnhamnek meg kell szereznie a frakció 81 tagjának a támogatását, amit ő informálisan már meg is tett. Minden további kihívónak ugyanezt a feltételt kell teljesítenie, továbbá a választókerületi pártcsoportok és társult szervezetek, köztük szakszervezetek pártfogásának 5 százalékával is kell rendelkeznie. Ha Burnhamen kívül más képviselők is megfelelnek ezeknek a kritériumoknak, a végső döntést a párttagság hozza meg.

A kormánypárt népszerűségének látványos visszaesése (kudarcot szenvedtek a május 7-i részleges helyhatósági, északír, illetve walesi autonóm tartományi választásokon) váltotta ki azt a láncreakciót, mely a makerfieldi voksolásnál tetőzött. Az elmúlt hetekben a westminsteri munkáspárti frakció több mint 80 tagja követelte, hogy Sir Keir Starmer vagy azonnal, vagy legkésőbb az őszi pártkonferencia előtt mondjon le tisztségéről, noha még nincs két éve annak, hogy a Labourt 14 évi konzervatív kormányzás után óriási többséggel hozta vissza a hatalomba.

Nagy-Manchester 2017-ben megválasztott 56 éves polgármestere karizmájával, kommunikációs készségével, látványos városvezetési sikereivel valóban méltó utódja lehet a tisztességes, a nemzetközi arénában tekintélynek örvendő, de a belpolitikában nem meggyőző Keir Starmernek. 2001-ben, Tony Blair kormányzásának negyedik évében választották meg honatyának Leigh választókerületben, mely a Munkáspárt egyik fellegvárának számított. Blair, majd Gordon Brown kormányaiban többféle posztot is betöltött, volt kulturális és egészségügyi miniszter is. A cambridge-i diplomás, jó svádájú politikus nagy szerepet játszott a 97 halottat számláló hillsborough-i tragédia körülményeinek feltárására irányuló erőfeszítésekben, amivel Liverpoolban és Észak-Angliában sok ember szívébe lopta be magát. Miközben most Messiásként tekintenek rá, korábban, 2010-ben Ed Milibanddel, majd 2015-ben Jeremy Corbynnal szemben is alulmaradt a vezetőválasztási kampányban.

A Londontól távoli polgármesterség idején Andy Burnham különösen a közösségi közlekedés, a lakásépítés, beleértve a hajléktalanság elleni küzdelem területén járt sikerrel és alapozta meg hírnevét, mint „Észak királya”.

Népszerűsége tovább emelkedett Boris Johnson kormányzása alatt, amikor hatékonyan lépett fel a Covid idején megroggyant vállalkozások megmentése érdekében.

Gyakran emelt szót az Egyesült Királyság centralizáltsága ellen és a helyi közösségek jelentősége mellett. Különösen empatikusan szerepelt a hárommillió embert képviselő polgármester a Manchestert érő terrortámadások utáni helyzetekben, a 22 halálos áldozatot és több mint ezer sérültet követelő arénai robbantás, vagy a múlt év október elején a Heaton Park-i zsinagóga ellen elkövetett gyilkos, antiszemita atrocitás után. Bár éppen Keir Starmer gyökerei nyúlnak vissza a munkás­osztályhoz, úgy tűnik, Andy Burn­ham jobban képes megszólítani mind az egyszerűbb embereket, mind a haladó, városi középosztályt.