Lemond Keir Starmer brit miniszterelnök

politika;lemondás;Munkáspárt;Egyesült Királyság;Sir Keir Starmer;

2026-06-22 10:56:00 CEST

Gyakorlatilag a lemondásba menekül a fő pártbeli kihívója elől.

Lemond a Munkáspárt vezetői tisztségéről és ezzel feláll a brit kormányfői székből Keir Starmer brit miniszterelnök. Erről hétfőn maga a politikus tett bejelentést, hozzáfűzve, ügyvezető miniszterelnökként hivatalban marad, amíg az utódját meg nem választják a Munkáspárt élén.

Keir Starmer gyakorlatilag előremenekül a lemondása bejelentésével, hétfőn ugyanis leteszi hivatali esküjét a westminsteri parlamentben a csütörtöki makerfieldi időközi választáson győztes Andy Burnham, Nagy-Manchester korábbi polgármestere. Őt Keir Starmer kihívójaként ismert politikus munkába állásával egyben kezdődött volna a visszaszámlálás Sir Keir Starmer munkáspárti vezető és kormányfő pályafutásának végéhez.

A brit sajtó egybehangzóan arról számolt be vasárnap, hogy a Munkáspártot nem egészen két évvel ezelőtt fölényes győzelemhez segítő Keir Starmer a vidéki rezidenciáján, Chequersben töltötte a hétvégét, ahol a feleségével, Victoria Starmerrel beszélte meg a következő lépéseit. Úgy tűnik, a lemondással, megértette, hogy nincs remény a túlélésre. A munkáspárti frakciónak immár több mint száz tagja szólította fel lemondásra, de még vészjóslóbb, hogy a kabinet számos tagja, köztük Yvette Cooper külügyminiszter és Heidi Alexander közlekedési miniszter is privát keretek között próbálta rábeszélni a realitások tudomásulvételére.

A döntő érv az, hogy Andy Burnhamnek Makerfieldben sikerült az, ami Keir Starmernek az utóbbi időben sehol sem: fölényesen maga mögé tudta utasítani a populista, szélsőjobboldali Reform UK jelöltjét. A képviselők legsúlyosabb aggodalma, hogy Nigel Farage közvélemény-kutatásokban fölényesen vezető pártja a következő parlamenti választáson megdöntheti a Munkáspárt hatalmát. Kormányhoz közeli források szerint Andy Burnham készséggel elfogadna egy olyan visszalépési menetrendet, amely szerint Keir Starmer a szeptemberi pártkongresszusig megőrizné pozícióját. Egyelőre nem ismert, „koronázásra” vagy más jelentkezők részvételével megtartott szabályos vezetőválasztásra kerül-e sor.