A volt manchesteri polgármester a jövő héten veheti át a brit Munkáspárt vezetését, egyben a kormányfői tisztséget a távozó Keir Starmertől.
A brit kormányválságnak köszönhetően felkerült a világtérképre egy ismeretlen észak-angliai választókerület. Az időközi választáson győztes Andy Burnham eséllyel pályázhat a Munkáspárt és egyben az Egyesült Királyság vezetőjének tisztségére Keir Starmer lemondása után.
Nyár végéig folynak a csatározások a brit Munkáspárton belül, keresik a május 7-i választási vereség után lemondott pártvezér, Ed Miliband utódát. A vezérválasztás soklépcsős folyamat, június közepén zárult a jelölés, július végéig kötelezhetik el magukat a támogatók, augusztus 14-én küldik ki a szavazólapokat a párttagoknak, szeptember 10-ig voksolhatnak, az eredményt szeptember 12-én hirdetik ki, a Labour őszi pártkonferenciája előtt.