Ki lesz a pártvezér?

Nyár végéig folynak a csatározások a brit Munkáspárton belül, keresik a május 7-i választási vereség után lemondott pártvezér, Ed Miliband utódát. A vezérválasztás soklépcsős folyamat, június közepén zárult a jelölés, július végéig kötelezhetik el magukat a támogatók, augusztus 14-én küldik ki a szavazólapokat a párttagoknak, szeptember 10-ig voksolhatnak, az eredményt szeptember 12-én hirdetik ki, a Labour őszi pártkonferenciája előtt.