Egynapos figyelmeztető bezárásra készülnek a kis magyarországi benzinkutak

benzinkutasok;benzinkutak;Független Benzinkutak Szövetsége;

2026-06-22 12:29:00 CEST

„Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz, és a szabad vállalkozáshoz” – írja a Független Benzinkutak Szövetsége.

A Fidesz-kormány által bevezetett, és a Tisza-kormány által meghosszabbított védett ár/hatósági ár rendszer a magyar családi tulajdonban álló, benzinkutakat üzemeltető kkv-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére a Fidesz-kormány támogatási programot hozott létre, amit a Tisza kormány, mint jogutód, most nem akar végrehajtani – írta a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ), a közleményről a Holtankoljak számolt be.

Az FBSZ közölte,

tiltakozásul 2026. június 26-ra, vagyis péntekre egynapos figyelmeztető bezárásra hív fel minden károsult kisbenzinkutat.

„Nem tűrhetjük tétlenül, hogy rendszeresen kisemmizzenek, veszteséges működésre kényszerítsenek, semmibe véve alkotmányos jogainkat tulajdonunkhoz, és a szabad vállalkozáshoz! Ráadásul a Tisza legújabb törvényjavaslata minden kontroll nélkül, azonnal újra bevezethetővé kívánja tenni ezt a mérhetetlenül káros rendszert, nem törődve az alapvető jogbiztonsággal sem, egy ember szubjektív döntésére akarják bízni több ezer magyar család megélhetését. Ez nem demokrácia, ez nem Európa, ez nem jogállam, ez Fidesz 2.0! Nem erre adtunk felhatalmazást!” – zárja közleményét a szövetség.