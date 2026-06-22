Kármán András: Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, 2030-ig teljesítjük a kritériumokat

Görögország;euró;Kármán András;

2026-06-22 10:41:00 CEST

A héten hazánkba érkezik Kiriákosz Pierrakákisz görög pénzügyminiszter, az Eurogroup elnöke.

Csütörtökön érkezik Magyarországra Kiriákosz Pierrakákisz görög pénzügyminiszter, aki egyben az Eurogroup elnöke – írja Kármán András a Facebook-oldalán. A pénzügyminiszter hozzáteszi, Magyar Péter miniszterelnökkel ők pénteken találkoznak görög kollégájával.

Magyarország számára fontos és szimbolikus jelentőségű, hogy az eurót használó országok „csúcsszervének”, az Eurogroupnak az elnöke látogat hozzánk – hangsúlyozza Kármán András, aki pénzügyminiszterként először a májusi, ciprusi ECOFIN-ülésen folytatott bilaterális tárgyalást Kyriakos-szal. A pénzügyminiszter bejegyzésében leszögezi,

hazánk elkötelezett az euró bevezetése mellett, és ehhez vállalta, hogy 2030-ig teljesíti a maastrichti kritériumokat.

A tárcavezető arra is kitér: ismét sűrű és nagyon fontos hét következik, hétfőn és kedden is lesz plenáris ülés az Országgyűlésben. „Lesz szerepem is. A referenciakamat-stop úgy tűnik attól függetlenül örökzöld téma, hogy már többször elmondtuk, felelős gazdaságpolitika, kiszámítható költségvetés mellett az előző kormányzatnak sem lett volna szüksége olyan piactorzító intézkedés bevezetésére és fenntartására határozatlan időre, mint a jelzáloghitelek kamatstopja. A TISZA felelősen, konzultációs időt biztosítva, változatlan feltételek mellett a kamatstopot október elejéig fenntartja, hogy utána úgy lehessen kivezetni, hogy a ténylegesen rászorulók valós segítséget kapnak” – írja a pénzügyminiszter. Hozzáteszi, ezen a héten is ülésezik a kormány, és az eddigi gyakorlat alapján nem számít rövid egyeztetésre.