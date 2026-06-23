FIFA;labdarúgó-világbajnokság;

2026-06-23 06:00:00 CEST

Nem szabad eltakart szájjal kommunikálni az ellenféllel a labdarúgó-mérkőzéseken, az új szabály június 1-től érvényes a nemzetközi szövetség szabályalkotó testületének (IFAB) döntése alapján. A rendelkezés a Benfica-Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzést kísérő rasszista botrány után született meg. Ezen a februári találkozón Gianluca Prestianni száját eltakarva a hírek szerint majomnak nevezte Viníciust, a madridiak brazil válogatott játékosát.

Az átláthatóság jegyében az új rendelkezés szerint piros lappal büntethető az a futballista, aki úgy kommunikál az ellenféllel, hogy nem olvasható le a szájáról, amit mond. Ennek a rendelkezésnek lett az első áldozata a paraguayi Miguel Almirón.

Vicces, hogy a FIFA számára fontos a transzparencia. A nemzetközi futballszervezet korrupciós botrányaiból egy külön könyvet lehetne írni, a legutóbbi öt alelnök - a spanyol Ángel María Villar Llona, a hondurasi Alfredo Hawit, a paraguayi Juan Ángel Napout, a kajmán-szigeteki Jeffrey Webb és az uruguayi Eugenio Figueredo - azért távozott, mert különböző pénzügyi viszaélések miatt letartóztatták őket. Volt aki illegálisan vásárolt szavazatot magának a tisztújítás előtt, más a családtagjának biztosított kedvezményért cserébe voksolt úgy, ahogy a megbízója kérte.

A FIFA alapszabálya szerint az elnököt távollétében az alelnök helyettesíti. Gianni Infantino FIFA-elnök gondoskodott a működőképesség fenntartásáról. Nem a belső ellenőrzést szigorította, hanem nyolc (!) alelnököt nevezett ki. Valószínűleg arra gondolt, hogy ennyien nem bukhatnak le egyszerre. Az egyik alelnök Csány Sándor, az MLSZ elnöke.

A pályán viszont rend lesz, nincs több mellébeszélés, minden láthatóvá válik. Legalább ott. A FIFA székházában zárt ajtók mögött zajló események pedig folyamatosan munkát adnak a rendőrségnek.