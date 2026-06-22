„Los Angeles, köszönjük a vendégszereteteteket” - üzente az iráni válogatott a belgák elleni vb-meccs után

Irán;Los Angeles;futball-vb 2026;

2026-06-22 19:19:00 CEST

A meglehetősen nehéz körülmények között játszó iráni csapat a szigorú eljárás ellenére tisztesen helytáll a csoportjában, még a továbbjutásra is van esélye.

Kézzel írt, köszönetnyilvánító üzenetet hagyott az iráni labdarúgó válogatott Los Angelesben, a Belgium elleni világbajnoki csoportmérkőzésük helyszínén, az öltözőben - derül ki Rámin Rezáiján, az iráni csapat hátvédjének X-bejegyzéséből.

Ismert, hogy az iráni labdarúgó válogatott dolga lényegesen nehezebb az idei világbajnokságon, mint bárki másé: miután Donald Trump parancsára a vb-t rendező Egyesült Államok Izrael oldalán február 28-án háborút indított Irán ellen, számos akadályt gördítettek a perzsa állam vb-részvétele elé is. Az amerikai hatóságok például nem engedélyezték, hogy a csapat alaptábora az Egyesült Államokban legyen, miközben mindhárom csoportmeccsüket ott játsszák. Emiatt csak a meccsnapokon léphetnek be az Egyesült Államok területére és még aznap el is kell hagyniuk azt, Mexikóból kell átrepülniük a mérkőzéseikre és minden alkalommal biztonsági és bevándorlási ellenőrzéseken kell átesniük.

A körülmények ellenére az már most kijelenthető, hogy az iráni csapat nem vallott szégyent: előbb Új-Zélanddal játszottak 2-2-es döntetlent, majd szintén X-eltek a FIFA-világranglista 8. helyén álló Belgiummal, ezzel jelenleg két pontjuk van. Vagyis amennyiben pénteken Egyiptom ellen is jól teljesítenek, még a csoportból való továbbjutásra is van esélyük.

Az első két mérkőzést Irán a los angelesi SoFi Stadium-ban játszotta, ahol úgy tűnik, a szigorú eljárást leszámítva nem érződött a háborús hangulat, ugyanis a perzsa állam csapata a következő üzenetet hagyta az öltözőben:

„Az ősi, több ezer éves Perzsiától a mai civilizált Iránig az ország szelleme élénk és erős maradt. Büszkén érkeztünk Los Angelesbe, becsülettel versenyeztünk, és méltósággal távozunk ebből a városból. Los Angeles, köszönjük a vendégszereteteteket. És köszönetet mondunk minden iráninak, akik teljes szívükkel, hangjukkal és lényükkel kiálltak Irán mellett az eddigi 180 perc alatt. Békét, tiszteletet és barátságot kívánunk a világ minden nemzete számára” - írták.

Pénteken az iráni válogatott Seattle-ben lép pályára a csoportot 4 ponttal vezető Egyiptom ellen, ide az eddigiektől eltérően egy nappal korábban elutazhatnak.