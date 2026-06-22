„Los Angeles, köszönjük a vendégszereteteteket” - üzente az iráni válogatott a belgák elleni vb-meccs után

Kézzel írt, köszönetnyilvánító üzenetet hagyott az iráni labdarúgó válogatott Los Angelesben, a Belgium elleni világbajnoki csoportmérkőzésük helyszínén, az öltözőben - derül ki Rámin Rezáiján, az iráni csapat hátvédjének X-bejegyzéséből.
Ismert, hogy az iráni labdarúgó válogatott dolga lényegesen nehezebb az idei világbajnokságon, mint bárki másé: miután Donald Trump parancsára a vb-t rendező Egyesült Államok Izrael oldalán február 28-án háborút indított Irán ellen, számos akadályt gördítettek a perzsa állam vb-részvétele elé is. Az amerikai hatóságok például nem engedélyezték, hogy a csapat alaptábora az Egyesült Államokban legyen, miközben mindhárom csoportmeccsüket ott játsszák. Emiatt csak a meccsnapokon léphetnek be az Egyesült Államok területére és még aznap el is kell hagyniuk azt, Mexikóból kell átrepülniük a mérkőzéseikre és minden alkalommal biztonsági és bevándorlási ellenőrzéseken kell átesniük.
A körülmények ellenére az már most kijelenthető, hogy az iráni csapat nem vallott szégyent: előbb Új-Zélanddal játszottak 2-2-es döntetlent, majd szintén X-eltek a FIFA-világranglista 8. helyén álló Belgiummal, ezzel jelenleg két pontjuk van. Vagyis amennyiben pénteken Egyiptom ellen is jól teljesítenek, még a csoportból való továbbjutásra is van esélyük.
Az első két mérkőzést Irán a los angelesi SoFi Stadium-ban játszotta, ahol úgy tűnik, a szigorú eljárást leszámítva nem érződött a háborús hangulat, ugyanis a perzsa állam csapata a következő üzenetet hagyta az öltözőben:
„Az ősi, több ezer éves Perzsiától a mai civilizált Iránig az ország szelleme élénk és erős maradt. Büszkén érkeztünk Los Angelesbe, becsülettel versenyeztünk, és méltósággal távozunk ebből a városból. Los Angeles, köszönjük a vendégszereteteteket. És köszönetet mondunk minden iráninak, akik teljes szívükkel, hangjukkal és lényükkel kiálltak Irán mellett az eddigi 180 perc alatt. Békét, tiszteletet és barátságot kívánunk a világ minden nemzete számára” - írták.
Pénteken az iráni válogatott Seattle-ben lép pályára a csoportot 4 ponttal vezető Egyiptom ellen, ide az eddigiektől eltérően egy nappal korábban elutazhatnak.
Special message from the national team in the locker room to Iranians and people around the world— رامین رضاییان (@Ramin_Rezaian_) June 21, 2026
Message from the national team on the locker room board:
????From ancient Iran, thousands of years old, to today's civilized Iran, the spirit of Iran has remained alive and strong.… pic.twitter.com/mvW8au8cg1