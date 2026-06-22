Sulyok Tamás egyelőre nem kommentál, de óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától

alkotmánymódosítás;köztársasági elnök;Sándor-palota;jogállamiság;Sulyok Tamás;

2026-06-22 19:39:00 CEST

A Sándor-palotát azután kerestük meg, hogy hétfőn Magyar Péter a Parlamentben bejelentette, kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.

„A köztársasági elnök egyelőre nem kommentálja a javaslatot. Mindazonáltal ismételten felhívja a figyelmet a jogállamiság elvének tiszteletben tartására és óva int a közhatalom önkényes gyakorlásától, valamint a kétharmados parlamenti többség adta lehetőségek korlátok nélküli érvényesítésétől”

– írta a Népszavának a Sándor-palota. Sulyok Tamás hivatalát azután kerestük meg, hogy hétfőn Magyar Péter a Parlamentben bejelentette, kezdeményezik a jelenlegi köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését.

Magyar hétfői sajtótájékoztatóján ismertette az alaptörvénymódosítás tartalmát, majd jelezte, ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját menesztését is tartalmazó módosítást, akkor szembemegy a jelenleg hatályos Alaptörvénnyel is, ebben az esetben megfosztási eljárást indítanak ellene. A miniszterelnök azt ígérte, olyan új köztársasági elnököt szeretnének választani, aki valóban meg tudja testesíteni a nemzet egységét.

A jogszabály szerint Sulyok Tamás mandátumának megszűnése utáni 30 napig kell új köztársasági elnököt választani, konkrét személyt egyelőre nem említett, de augusztus 20-a előtt szerinte új államfője lesz Magyarországnak. Többször felmerült a közvetlen elnökválasztás lehetősége, de ezt elvetették, arra hivatkozva, hogy lesz egy átfogó alkotmányozási folyamat, így ez az idő egy átmeneti időszak lesz, erre az átmeneti időszakra választ államfőt a parlament.