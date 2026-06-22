Magyar Péter: Augusztus 20-a előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak

sajtótájékoztató;Cosa Nostra;Magyar Péter;Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal;

2026-06-22 17:27:00 CEST

Az új államfőt várhatóan átmeneti időszakra választják, a jelenlegi rendszernek ugyanis semmi értelme - vélekedett a miniszterelnök.

A GDP 7-8 százaléka tűnik el a maffia korrupciója miatt - mondta el Magyar Péter a Tisztitótűz műveletnek elnevezett kormányzati intézkedéscsomaggal és alaptörvény-módosítással kapcsolatban tartott sajtótájékoztatóján.

Magyar Péter szerint beterjesztettek egy hatalmas korrupcióellenes csomagot és az ellenzéki képviselők gyakorlatilag semmi érdemit nem tudtak hozzáfűzni. A miniszterelnök ismét ismertette az alaptörvénymódosítás tartalmát, majd jelezte, ha Sulyok Tamás nem írja alá a saját menesztését is tartalmazó módosítást, akkor szembemegy a jelenleg hatályos Alaptörvénnyel is, ebben az esetben megfosztási eljárást indítanak ellene. A miniszterelnök azt ígérte, olyan új köztársasági elnököt szeretnének választani, aki valóban meg tudja testesíteni a nemzet egységét.

Az Alkotmánybíróság 70 év feletti tagjainak nyugdíjazásáról szólva Magyar Péter megjegyezte, Polt Péter a mentelmi jogát is el fogja veszíteni. Egyebekben a testület jogköreit viszont bővíteni fogják, illetve jelentősen csökkentik a sarkalatos törvények számát. A legtöbb törvény sima többséggel megváltoztatható jogszabály lesz - ígérte.

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) létrehozásával kapcsolatban a kormányfő szerint külföldi korrupcióellenes intézkedési mintákat is felhasználtak. Az egész intézménynek az a célja, hogy „horizontálisan” lássanak mindent. Példaként felhozta, hogy amikor a legfőbb ügyészt megkérdezte, miért nem léptek az MNB-s vagyonherdálások ügyében, akkor azt a választ kapta, hogy nem volt róla kellő információja. Az ellenzék valamiért magára vette, amikor maffiáról beszél, a Mi Hazánk is - idézte fel Magyar Péter, majd megjegyezte, mindenki azonos elbírálás alá fog esni, a tiszások is.

A Telex az NVVH működési költségéről illetve arról kérdezett, hogy mikor lesz új köztársasági elnök és van-e ötletük, ki lesz az, és ki lehet az a személy, akit az ellenzék is elfogad. Magyar Péter a válaszában elmondta, hogy a felszámolandó Szuverenitásvédelmi Hivatal költségvetése egy az egyben bemegy az NVVH-ba. A szervezet vezetője és helyettesei a KIT-bértáblának megfelelő juttatásban fognak részesülni, nagyjából miniszteri bérezésnek megfelelően. Mentelmi joguk lesz és szűkek lesznek az elmozdítási lehetőségek is rájuk nézve - közölte a kormányfő. Tízmilliárdos nagyságrendű büdzsével számol, de elmondása szerint ez megéri.

A jogszabály szerint Sulyok Tamás mandátumának megszűnése utáni 30 napig kell új köztársasági elnököt választani, konkrét személyt egyelőre nem említett, de augusztus 20-a előtt szerinte új államfője lesz Magyarországnak. Többször felmerült a közvetlen elnökválasztás lehetősége, de ezt elvetették, arra hivatkozva, hogy lesz egy átfogó alkotmányozási folyamat, így ez az idő egy átmeneti időszak lesz, erre az átmeneti időszakra választ államfőt a parlament.

Az RTL kérdésére Magyar Péter elmondta, az alaptörvénymódosítás nem távolítja el közvetlenül sem a Kúria elnökét sem az OBH elnökét, az ő sorsukat a bírói testületek kezébe utalják. A 24.hu-nak elmondta, Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyésznek szintén rövidesen le kell mondania, ha ez mégsem történik meg, akkor visszatérnek erre is. Nem egy bábot szeretnének új köztársasági elnöknek - ismételte meg, hozzátéve, az államfői hatáskörök is bővülni fognak. Itt megjegyezte, az államfő egyébként törvényt is kezdeményezhet, csak ezzel nem éltek egész eddig, de ha például közvetlenül választanak majd elnököt akkor ennek is lehet majd legitimitása. A jelenlegi rendszernek Magyar Péter szerint semmi értelme, mert üres, de ahhoz meg drága.

A Magyar Hang érdeklődésére a kormányfő elmondta, nem a belügyminiszter hatásköre hogy egyedi büntetőeljárásokat vizsgáljon. Komplex és nyitott folyamat zajlik, széles társadalmi részvételt szeretnének az alkotmányozási folyamatba. Azt remélik, hogy ez szeptember elején el fog indulni.

A közmédia a legfőbb ügyész lehetséges távozásáról kérdezett. A miniszterelnök megerősítette, hogy Nagy Gábor Bálint esetleges lemondása összefügghet az ukrán aranykonvoj-üggyel. Arról nincs tudomása a kormányfőnek, hogy a Velencei Bizottság Magyarországra érkezik Sulyok Tamás eltávolítása miatt, de szerinte jöhettek volna korábban is. Nem biztos, hogy kevésbé rossz az, amit a Costa Nostra művelt, mint az, amit az Orbán-kormány tett több millió ember életének tönkretételével - jelentette ki a miniszterelnök a riporter azon felvetésére, hogy nem túlzás-e egy olyan bűnszervezethez hasonlítani a NER-t, amihez több ezer gyilkosság kötődik.

Végezetül a Klubrádiónak Magyar Péter elmondta, felmerült, hogy tovább korlátozzák a 12 éves képviselői maximumot. A valóságból kell érkezni és vissza kell menni a valóságba - mondta arra utalva, hogy ne parlamenti képviselőként éljék le az életüket.