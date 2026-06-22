Nyomoz a rendőrség a fideszes győri önkormányzati médiacég szerződései ügyében

Nyomozást rendelt el a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Győr+Média Zrt. „furcsa szerződései” ügyében – tudatta Győr polgármestere hétfőn a Facebook-oldalán. Pintér Bence közlése szerint különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárás, a polgármestert az ügyben a mai napon ismét kihallgatta a rendőrség.
A városvezető felidézte: korábban ismeretlen tettes ellen tett feljelentést, ugyanis a hozzájuk eljutott információk és a cég megkezdett átvilágítása során felmerült annak a gyanúja, hogy a győriek pénzét az önkormányzati Győr+Média Zrt. egyes személyek fiktív foglalkoztatására költhette. Pintér Bence már korábban beszámolt arról, hogy a Győr+Média papíron önkormányzati médiacég volt, valójában azonban fideszes propagandát közvetített közpénzmilliókból.Győr polgármestere feljelentést tett fiktív foglalkoztatás miatt a helyi fideszes médiánál
„Nagyon tanulságos a Győr+Média története, az önkormányzati hazugsággyár a pénzszórás miatt gyakorlatilag fizetésképtelenné vált, és minden médiacsatornáját megszünteti” – emlékeztetett bejegyzésében a polgármester. Kitért a már említett átvilágításra, amely során „nagyon furcsa” dolgokat találtak.
„Már az meglepő volt, hogy a korábban általunk és sokak által 30-40 fősre becsült médiacég 2025-ben valójában 93 főt foglalkoztatott. Ennyien egészen biztosan nem kellettek a hatékony működéshez. Amikor átnéztük a szerződéseket, fideszes önkormányzati képviselők rokonaira, barátaira találtunk. Régóta mondjuk, hogy ez egy családi biznisz” – tette hozzá.Pintér Bence példákkal mutatta be, hogyan szórták Győrben a közpénzmilliókat a most megszűnt fideszes szócsövekreMegszűnik a győri Fidesz szócsövének tekintett médiacentrum