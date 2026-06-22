nyomozás;hűtlen kezelés gyanúja;fideszes média;Pintér Bence;fiktív foglalkoztatás;Győr+Média Zrt.;

2026-06-22 18:17:00 CEST

Nyomoz a rendőrség a fideszes győri önkormányzati médiacég szerződései ügyében

Pintér Bence polgármester feljelentése után különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indul büntetőeljárás a Győr+Média Zrt. működése miatt.