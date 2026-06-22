Meghibásodott a klíma az Onkológiai Intézet egyik épületében, módosítani kellett a műtéti rendet

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2026-06-22 20:40:00 CEST

A halaszthatatlan onkológiai műtétek biztosítása érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezetnek be, a műtétek reggel 6 órától este 10 óráig zajlanak.

Az Országos Onkológiai Intézet tájékoztatja betegeit és a nyilvánosságot, hogy a 3-as épület műtői légtechnikai és klimatizációs rendszerének meghibásodása, valamint a tartós hőhullám miatt átmenetileg módosítani kellett az Intézet műtéti rendjét - tájékoztatott az intézmény a Facebookon.

Mint jelezték, a műtők egy részében jelenleg nem biztosíthatók folyamatosan azok a hőmérsékleti és páratartalmi feltételek, amelyeket a szakmai, infekciókontroll- és betegbiztonsági előírások megkövetelnek, ezért az orvosigazgatóság a betegbiztonság elsődlegességét szem előtt tartva

a 3-as épület műtőiben a tervezett műtéti tevékenység átmeneti felfüggesztéséről és a műtői kapacitás átszervezéséről döntött.

A tájékoztatás szerint a halaszthatatlan onkológiai műtétek biztosítása érdekében a 3/A épület műtőiben kétműszakos munkarendet vezetnek be, a műtétek reggel 6 órától este 10 óráig zajlanak. Ezzel igyekeznek a rendelkezésre álló műtői kapacitást a lehető legjobban kihasználni, és az előjegyzett, halaszthatatlan beavatkozásokat mielőbb elvégezni.

Az érintett betegeket közvetlenül keresik meg és egyeztetnek velük az esetleges módosításokról, illetve az új műtéti időpontokról.

A bejegyzés szerint a problémákat folyamatosan jelezték a Központi Ellátási Főigazgatóság felé, a hiba elhárítása folyamatban van. Az onkológiai intézet vezetése, a szakemberek és az érintett szervezetek folyamatosan dolgoznak a mielőbbi helyreállításon. Naponta több alkalommal értékelik a helyzetet és a műtéti programot az aktuális betegbiztonsági, szakmai és műszaki feltételekhez igazítják - közölték.

Megjegyezték azt is, tisztában vannak azzal, hogy egy onkológiai műtét időpontjának módosítása jelentős aggodalmat okozhat a betegek és családtagjaik számára, de minden érintettől türelmet és megértést kérnek.