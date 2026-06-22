Amnesty International: Sulyok Tamásnak mennie kell, de tisztességes eljárás után

Amnesty International Magyarország;Sulyok Tamás;Magyar-kormány;

2026-06-22 20:22:00 CEST

A jogvédő szervezetnek nem tetszenek a Magyar-kormány módszerei.

Nem cifrázta túl a Magyar-kormány az Amnesty International Magyarország szerint annak módját, hogyan is távolítják el az államfői posztról Sulyok Tamást. A jogvédő szervezet szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményében ezzel szemben a tisztességes eljárást szorgalmazza.

Mint ismert, az Alaptörvény tervezett, 17. módosításába szimplán beleírták, hogy annak életbe lépésével a hivatalban lévő köztársasági elnök mandátuma megszűnik. A közleményben felidézték, hogy a kormány szerint erre azért van szükség, mert vele szemben súlyos bizalomvesztés van a társadalom részéről és a választók felhatalmazták őket az alkotmányos intézmények működésének helyreállítására.

„Ezekkel nem tudunk vitatkozni. Sulyok Tamás soha nem emelte fel a szavát a hatalmi önkénnyel szemben vagy a legkiszolgáltatottabb helyzetben lévők védelmében, és nem tett semmit azért, hogy mindenki úgy érezhesse: egyenlő, szabad és megbecsült tagja a közösségünknek” - írták a jogvédők, hozzátéve ugyanakkor, hogy a kormány mostani megoldása sincs rendben.

„Az Alaptörvény-módosítás ugyanis figyelmen kívül hagyja, hogy Sulyok Tamásnak is joga van a tisztességes eljáráshoz, és az elmozdítása csak megfelelő törvényi garanciák mellett lehetséges”

- jelezték.

Az Amnesty hozzátette, erre a mostani szabályok alapján az úgynevezett megfosztási eljárás szolgálna, aminek a megindítására egyébként Sulyok Tamás szerintük amúgy is adott okot. Megjegyezték még, hogy „a kormány 5 napot – ami a szokásos társadalmi egyeztetés minimális 8 napjánál is kevesebb – adott arra, hogy elmondhassuk a véleményünket, amit az Alaptörvény-módosítás további részeire vonatkozó álláspontunkkal együtt mi is el fogunk küldeni.”