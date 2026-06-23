Ötgólós meccsen győzte le Norvégia Szenegált

Norvégia;Szenegál;futball-vb 2026;

2026-06-23 05:55:00 CEST

Izgalmas mérkőzést vívott a két csapat, végül a skandinávok örülhettek.

A norvég válogatott Erling Haaland két góljának is köszönhetően 3-2-re legyőzte Szenegált az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság I csoportjának New York-i mérkőzésén - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

Az északi csapat ezzel továbbjutott. A gárda már az első félidő végén eldönthette volna a mérkőzést, de csak Marcus Pedersen 43. percben szerzett góljával vezetett. Az előny megszerzése után Erling Haaland a bal kapufát találta el, miután megszerezte a labdát a hibázó Edouard Mendytől, majd ugyanennek a támadásnak a végén a Manchester City csatára fejelt tíz méterről a bal alsó sarok irányába, de a szenegáli kapus javított, és óriási bravúrral védett.

Szünet után a harmadik percben egy norvég kontratámadás végén Haaland mégiscsak betalált, amikor Martin Ødegaard átadását követően a kapu közepébe emelt. A skandinávok azonban nem nyugodhattak meg, mert Ismaila Sarr kisvártatva szépített, és a szenegáli támadásokban benne volt a további gólszerzés lehetősége. Csakhogy Haaland az 58. percben - átmenetileg - lehűtötte az afrikai kedélyeket, amikor Patrick Berg passzából lőtt közelről, a labda pedig a lécről vágódott a hálóba. A kétgólos előny birtokában a norvégok visszavettek a lendületből, s bár volt lehetőségük további találatokra, Ismaila Sarr a 93. percben izgalmassá tette a kilencperces ráadást. Az egyenlítés azonban már nem sikerült az afrikai együttesnek, így győzelmével a norvég válogatott továbbjutott a kieséses szakaszba, pénteken pedig - közép-európai idő szerint - 21 órakor rangadót játszik a franciákkal a csoportelsőségért.