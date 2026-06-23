Könnyedén túllépett Franciaország Irakon

Franciaország;Irak;futball-vb 2026;

2026-06-23 05:45:00 CEST

Így most már csak az a kérdés, hogy az első vagy a második helyen jut tovább.

A francia válogatott Kylian Mbappé duplájának köszönhetően 3-0-ra legyőzte Irakot az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság I csoportjának philadelphiai mérkőzésén - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A mérkőzés két órán állt, mivel egy hatalmas vihar csapott le a helyszínre.

Hatalmas lendülettel kezdtek a franciák, s bár Manu Koné és Kylian Mbappé lövése is célt tévesztett, az első tíz percben az irakiaktól csupán annyira tellett, hogy megpróbálták elrugdosni a labdát saját kapujuk előteréből. Csak idő kérdése volt, a kétszeres vb-győztes mikor szerzi meg a vezetést, amely végül a 14. percben sikerült, miután Mbappé 18 méterről a kapu jobb oldalába lőtt. A hátrányba kerülő iraki együttes a széleken vezetett támadásokkal próbált veszélyeztetni, több-kevesebb sikerrel, de legalább már nem kizárólag a védekezéssel foglalkoztak. A játékrész második felében egy zivatarfelhőből elképesztő mennyiségű eső zúdult a philadelphiai stadionra, a szélsőséges időjárásban pedig némileg visszaesett a színvonal. Mivel a vihar a szünetben sem csillapodott, ráadásul a villámlások is veszélyeztették a stadionban lévők testi épségét, a szervezők először harminc perccel későbbre halasztották a második játékrész kezdését.

Amely végül egy óra ötven perc kényszerszünet után folytatódott, rögtön újabb francia góllal. Kirúgás után Ahmed Basil kapta csapattársától a labdát, de az iraki kapusról Ousmane Dembélé elé pattant, aki egyből középre passzolt, Mbappé pedig megduplázta csapata előnyét. Dembélé a gólpassza után maga is betalált, így a 66. percben végképp eldőlt a mérkőzés, olyannyira, hogy a Paris Saint-Germain csatára mellett cserével a két gólpasszt adó Michael Olise is elhagyta a pályát. A hátralévő időben Mbappé számára megvolt az esély a mesterhármashoz, a helyzeteit azonban kihagyta. Győzelmével a francia válogatott továbbjutott csoportjából, csak még kérdéses, hogy az első vagy a második helyen.

A Real Madrid csatára századik mérkőzését játszotta a francia válogatottban, és a duplázásának köszönhetően hatvan találatnál tart, míg a világbajnokságokon már 16-szor volt eredményes, így Lionel Messi (18) mögött - holtversenyben Miroslav Kloséval - a második helyen áll a vonatkozó örökrangsorban.

Az iraki válogatott továbbra sem nyert még mérkőzést világbajnokságon, 1986-ban három vereséggel esett ki, most kettőnél tart. A csoportkör utolsó, harmadik fordulójában Szenegállal játszik.