Egy győri játékos gólja is segítette Algéria győzelmét a futball-világbajnokságon

Algéria;Jordánia;futball-vb 2026;

2026-06-23 06:29:00 CEST

Jordánia kiesett a tornáról.

Az algériai válogatott hátrányba került ugyan, de a magyar bajnok ETO FC csatára, Nadhir Benbouali góljának is köszönhetően 2-1-re legyőzte Jordániát az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság J csoportjában - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

A kezdeti visszafogott teljesítmény után Algéria váltott elsőként ritmust, és több lendületes támadást is vezetett, Riyad Mahrez kétszer is betalálhatott volna, de az eredmény nem változott, közben pedig az ellenfél jobbára csak védekezett, és nem igazán jutott el az algériaiak tizenhatosáig sem. Az előzmények ismeretében tehát meglepetést jelentett, amikor Jordánia a 36. percben megszerezte a vezetést. Az első ellentámadás végén Mousa Al-Tamari szemben a kapuval rosszul találta el a labdát, amely azonban csapattársa, Nizar Al-Rashdan elé került, a középpályás pedig 13 méterről a bal alsó sarokba lőtt.

Fordulás után valamivel bátrabban játszott az előnyben lévő jordán válogatott, de ellenfele így is 74 százalékos mezőnyfölényben futballozott, igaz, negyedóra alatt csak Ibrahim Maza jutott el két helyzetig, de a Leverkusen középpályásának egyik lövését védte a jordán kapus, a másiknál a kapu fölé szállt a labda. Aztán a csereként beállt Nadhir Benbouali előtt is adódott lehetőség, de fejesét Yazeed Abu Laila még védte, nem úgy a 69. percben, amikor jobb oldali szöglet után az ETO FC támadója hét méterről fejelt a kapu jobb oldalába. Az egyenlítéssel Algéria újabb lendületet kapott, sorra vezette veszélyes támadásait, és a 82. percben Amine Gouiri góljával fordított, és az utolsó, harmadik csoportmérkőzés előtt megmaradt az esélye a továbbjutásra, míg Jordánia biztosan búcsúzik a tornától. Az algériaiak győzelmével az is eldőlt, az osztrákokat hétfőn 2-0-ra legyőző argentin válogatott csoportgyőztesként jut tovább.