Egy 140 milliós Ferrari állt a Hungast-tulajdonos cég parkolóhelyén

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2026-06-23 09:08:00 CEST

A cég pécsi menzaszerződéseit már az ügyészség vizsgálja.

Egy nagyjából 140 millió forintos Ferrari parkolt a Hungast-csoport tulajdonosának, az OrganX Zrt. számára kijelölt mélygarázs parkolóhelyén - írja a HVG.

A lap szerint a fekete sportkocsit több napon is lefotózták a cégcsoport budapesti irodája alatti garázsban, olyan szinten, ahol már csak engedéllyel lehet parkolni. A cég nem közölte, kinek a tulajdonában áll az autó, és miért állt a cég parkolóhelyén. A kocsin német, ideiglenes rendszám volt, a köznyelvben „piros szélű rendszámként” ismert jelzés. Az ilyen rendszámon szerepel az érvényesség határideje is, ez a Ferrarinál 2026. május 8-án lejárt, vagyis ezzel a jelzéssel azóta elvileg nem lehetett volna kihajtani a garázsból. Az autó egy Ferrari 812 Superfast. Ezt a típust 2017 és 2024 között gyártották, 800 lóerős, 6,5 literes V12-es motor hajtja, 2,9 másodperc alatt gyorsul 100 kilométer/órára, a végsebessége 340 kilométer/óra. Az ára a cikk szerint 120 és 160 millió forint között mozog.

Az OrganX Zrt.-t 2015-ben alapították, tavaly őszig GVC GROUP néven működött. A vállalat több területen aktív, hozzá tartozik a közétkeztetéssel foglalkozó Hungast Kft. és a Hungast Mecsek Kft. is. A cégcsoport bevételeinek jelentős része a menzák működtetéséből származik.

A Hungast neve az óbudai korrupciós ügyként ismertté vált eljárás közétkeztetési szálán is előkerült. A hatóságok előállították a Hungast egyik tulajdonosát, az OrganX Zrt. tulajdonosát, valamint a cégcsoport egyik ügyvezetőjét is.

Pénteken leváltották a Hungast tulajdonosát az anyavállalat igazgatóságában. A társaság akkor azt közölte, hogy a hatóságok bizonyos intézkedéseket tettek az OrganX Zrt.-hez köthető két személlyel kapcsolatban, de „jelen szakaszban nem került sor vádemelésre”. A Hungast-csoport saját honlapja szerint Magyarország egyik legnagyobb közétkeztetési csoportja: naponta 130 ezer adag ételt szolgálnak fel 16 megyében és 1100 tálalási ponton. Az OrganX adózott eredménye 2023-ban 3,69 milliárd, 2024-ben 2,65 milliárd, 2025-ben 1,85 milliárd forint volt, az előző évi nyereségből pedig 650 millió forint osztalékot vettek fel.

A Hungast és az OrganX Zrt. a sportautóval kapcsolatos kérdésekre nem reagált. A Hungast korábbi, a korrupciós felvetésekre adott közleményében azt írta, hogy folyamatban lévő ügyről van szó, és nem rendelkeznek többletinformációval a sajtóban megjelentekhez képest. A cégcsoport azt is közölte, hogy működése stabil és zavartalan, szolgáltatásait biztosítja, és a hatályos szerződéseknek, illetve jogszabályoknak megfelelően teljesíti vállalásait.