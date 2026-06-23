Már Bús Balázs idején is szerződött Óbuda-Békásmegyer önkormányzata a parkfenntartási korrupciós ügyben érintett cégekkel

Óbuda;Bús Balázs;parkfenntartás;

2026-06-23 09:03:00 CEST

A korábbi polgármester nem számít arra, hogy előállítják.

Bús Balázs polgármestersége alatt milliárdos óbudai parkfenntartási megbízásokat és egy tíz évre szóló parkolási szerződést is elnyert a Z. Zsolthoz köthető cégháló - írja a 444.

A lap szerint a kerület már a korábbi fideszes városvezetés idején szerződött azokkal a cégekkel, amelyek a cikkben bemutatott óbudai ügyben később központi szereplőként jelennek meg. Az ügyészség gyanúja szerint 2011 és 2024 között egyes vállalkozók több mint kétmilliárd forint kenőpénzt fizethettek helyi politikusoknak azért, hogy hozzájuk köthető cégek nyerjenek közbeszerzéseket. A parkfenntartási üzletágbaa egy Z. Zsolt köré szerveződő cégháló neve merült fel. A hozzá köthető vállalkozások 2013 és 2024 között folyamatosan nyertek zöldterületekhez kapcsolódó közbeszerzéseket a kerületben. A cégháló szerepe nem állt meg a parkfenntartásnál: 2015-ben a parkolás üzemeltetését is rájuk bízták.

A 2015. március 16-án aláírt szerződésben az óbudai önkormányzat részéről Bús Balázs megbízásából Puskás Péter akkori fideszes alpolgármester járt el. A megállapodást a Z. Zsolt által képviselt Lövőház 2010 Kft.-vel kötötték, a konzorciumban pedig a Jumbo Log Kft. és a DBM Banktechnikai Kft. is részt vett.

A szerződés 170 parkolóautomata működtetésére vonatkozott. A konzorcium automatánként havi 62 500 forint plusz áfát kapott, az összeget évente az inflációval emelték. A 444 számítása szerint ez a kezdeti díjakkal havi több mint 10,6 millió, évente mintegy 127,5 millió forintos bevételt jelentett. A cégek nemcsak karbantartást és hibaelhárítást végeztek, hanem a pénzkazetták ürítése, a készpénz feldolgozása, a távfelügyelet és a parkolóhelyek teljes üzemeltetése is hozzájuk tartozott. Bús Balázs és Puskás Péter kapcsolata nemcsak a korábbi polgármester–alpolgármesteri együttműködésből és párttársi viszonyból állt. Az Óbudáért Egyesület székhelye hosszabb ideig Puskás Péter korábbi lakcímén volt, később pedig Puskás Péter új címére jegyezték be a Kettő-Három Budai Lokálpatrióta Egyesületet is. Ez a szervezet a 444 szerint Gór Csabához, a Fidesz II. kerületi választókerületi elnökéhez köthető.

Bús Balázs a lap kérdésére azt közölte, hogy Z. Zsoltot személyesen nem ismeri, és vele vagy az említett céges kör más tagjaival nem volt magánjellegű kapcsolata. Azt írta, a Pannon Park Forest Kft. közbeszerzésen nyerte el a megbízásokat, a KBT Kft.-t pedig cégként nem ismerte, és nem tudott arról sem, hogy a vállalkozásnak szerepe lett volna a Pannon Parkkal összefüggésben.

A korábbi polgármester azt is visszautasította, hogy ő vagy családja bármilyen előnyben részesült volna a Pannon Parkhoz vagy a vele szerződő cégekhez köthető vállalkozásoktól. Bús Balázs szerint az Óbudáért Egyesület székhelye azért került Puskás Péter címére, mert az alapításkor székhelyet kellett megjelölni, ehhez pedig Puskás Péter hozzájárult. Azt is közölte, hogy eddig sem tanúként, sem gyanúsítottként nem hallgatták ki, és nem számít arra, hogy előállítják vagy gyanúsítottként hallgatják ki.