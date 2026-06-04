Vádalku juttathatta rács mögé a korrupcióval gyanúsított politikusokat, egy közétkeztetési cég tulajdonosát is előállították

Gy. Tamást, az egyik legnagyobb hazai közétkeztető cég tulajdonosát is előállították az óbudai korrupciós ügyként ismertté vált büntetőeljárásban – írja a hvg beszámolva az egyre terebélyesedő korrupciós botrány fejleményeiről. Az egyelőre meg nem nevezett vállalat tulajdonosát az értintett önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt állították elő a nyomozók, ahogy H. Csabát, a cégcsoport ügyvezetőjét is. Információik szerint a rendkívül szerteágazó fő korrupciós ügynek legalább négy része van.
Egyrészt a gyanú szerint több önkormányzatnál is rendre egy több cégből álló hálózatot bíztak meg a kertészeti feladatok ellátásával – függetlenül attól, hogy az adott önkormányzatot kormánypárti vagy ellenzéki politikus vezette. A munkákat – például fűnyírás, temetőgondozás, növényápolás – irreálisan drágán végezték el alvállalkozók bevonásával, az így keletkezett hasznot pedig az alsóbb szinten lévő cégekből készpénzben vették fel, majd visszaosztották. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport említett tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért az önkormányzati vezetőket. A vesztegetés összege a vádhatóság szerint meghaladja a kétmilliárd forintot.Elrendelték Molnár Zsolt, Őrsi Gergely, Láng Zsolt és öt másik személy letartóztatását, Molnár Zsoltot bilincsben vitték el
A korrupcióval megszerzett pénzt valahogyan tisztára kellett mosni, ezt számlagyárakkal, költségvetési csalással oldották meg. Ebben a pécsi szálban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön eljárást folytat. A lap arról is ír, hogy információi szerint az is felmerült a tanúvallomások során, hogy egyes önkormányzati döntéshozókat a helyi építési szabályzat módosítása érdekében fizettek le. Ezzel ugyanis elérték, hogy az kenőpénzt fizető vállalkozók beruházásai, építkezései kedvezőbb körülmények között valósuljanak meg.
A hvg.hu forrásai szerint a Központi Nyomozó Főügyészség több emberrel vádalkut kötött, sokakat pedig lehallgattak. Előfordult, hogy pályázaton választották ki a munkákat elvégző vállalkozót, aki később a nyereségből visszaosztott valamekkora részt. Arra is volt példa, hogy kifejezetten egy cégre írták ki a tendert, de olyan esetet is találtak, hogy a megbízás mögött semmilyen teljesítés nem történtént, csak a pénzt vették fel utána. Az közös volt az ügyekben, hogy mindig ugyanaz a kör nyerte el a megbízást.Elképesztő a névsor, 32 embert hallgattak ki, ismert politikusok letartóztatását kezdeményezték a kétmilliárd forintos budapesti korrupciós ügyben
A csütörtökön elrendelt letartóztatások – értesült több forrásból a lap – annak is köszönhető, hogy a hatóságok egyezséget kötöttek Czeglédy Gergő volt óbudai alpolgármesterrel is, aki elsősorban a kerületet érintő ügyekben tett terhelő vallomást. Az egész korrupciós hálózat központi figurája, a korábban letartóztatott, majd szabadlábon védekező Z. Zsolt részletes vallomást tett, ő viszont más kerületekről is beszélt. Ennek következtében gyanúsították meg Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, valamint elődjét, Láng Zsoltot, akiket Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselővel együtt le is tartóztattak, illetve gyanúsított még Puskás Pétert, a III. kerület volt fideszes alpolgármestere és több momentumos politikust is.Őrsi Gergely ügyvédje szerint a II. kerületi polgármester ellen nincs bizonyíték
Őrsi Gergely a rács mögül védője segítségével juttatott el egy üzenetet Facebook-oldalán a nyilvánosságnak. „A II. kerületi önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát. Szeretném nyilvánvalóvá tenni: minden körülmények között tartom magam eskümhöz és ahhoz a vállaláshoz, hogy számomra a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. Tudom, hogy saját szemükkel látták, tapasztalták az elmúlt években, hogy eddig is ezért dolgoztam, és ez most sem változik meg. Biztosan tudom, hogy esküm és lelkiismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el – ahogy a hivatal is. Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni” – olvasható a polgármester oldalán közzétett posztban. – Sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek. A velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét – ismételte meg Őrsi Gergely az ügyvédje korábbi szavait.Két fideszes politikus letartóztatását is kezdeményezte az ügyészség a budapesti parkfenntartási korrupciós ügybenTöbb önkormányzatnál is razziázott a KNYF, több személyt őrizetbe vettek