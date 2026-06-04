Vádalku juttathatta rács mögé a korrupcióval gyanúsított politikusokat, egy közétkeztetési cég tulajdonosát is előállították

MSZP;Fidesz;közétkeztetés;korrupciógyanú;letartóztatások;parkfenntartás;

2026-06-04 21:29:00 CEST

Sajtóértesülések szerint legalább négy szálon fut az a korrupciós ügy amelyben fideszes, MSZP-s és momentumos politikusokat is meggyanúsítottak. Eszerint a parkfenntartáson túl fiktív számlák, megbízásokkal tisztára mosott vesztegetési pénzek, módosított építési szabályzatok is előkerültek.

Gy. Tamást, az egyik legnagyobb hazai közétkeztető cég tulajdonosát is előállították az óbudai korrupciós ügyként ismertté vált büntetőeljárásban – írja a hvg beszámolva az egyre terebélyesedő korrupciós botrány fejleményeiről. Az egyelőre meg nem nevezett vállalat tulajdonosát az értintett önkormányzatokkal bonyolított ügyletek miatt állították elő a nyomozók, ahogy H. Csabát, a cégcsoport ügyvezetőjét is. Információik szerint a rendkívül szerteágazó fő korrupciós ügynek legalább négy része van.

Egyrészt a gyanú szerint több önkormányzatnál is rendre egy több cégből álló hálózatot bíztak meg a kertészeti feladatok ellátásával – függetlenül attól, hogy az adott önkormányzatot kormánypárti vagy ellenzéki politikus vezette. A munkákat – például fűnyírás, temetőgondozás, növényápolás – irreálisan drágán végezték el alvállalkozók bevonásával, az így keletkezett hasznot pedig az alsóbb szinten lévő cégekből készpénzben vették fel, majd visszaosztották. A Központi Nyomozó Főügyészség szerint egy közétkeztetési szolgáltatást végző cégcsoport említett tulajdonosa és ügyvezetője is vesztegette a cégcsoport szerződéseinek biztosításáért az önkormányzati vezetőket. A vesztegetés összege a vádhatóság szerint meghaladja a kétmilliárd forintot.

A korrupcióval megszerzett pénzt valahogyan tisztára kellett mosni, ezt számlagyárakkal, költségvetési csalással oldották meg. Ebben a pécsi szálban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal külön eljárást folytat. A lap arról is ír, hogy információi szerint az is felmerült a tanúvallomások során, hogy egyes önkormányzati döntéshozókat a helyi építési szabályzat módosítása érdekében fizettek le. Ezzel ugyanis elérték, hogy az kenőpénzt fizető vállalkozók beruházásai, építkezései kedvezőbb körülmények között valósuljanak meg.

A hvg.hu forrásai szerint a Központi Nyomozó Főügyészség több emberrel vádalkut kötött, sokakat pedig lehallgattak. Előfordult, hogy pályázaton választották ki a munkákat elvégző vállalkozót, aki később a nyereségből visszaosztott valamekkora részt. Arra is volt példa, hogy kifejezetten egy cégre írták ki a tendert, de olyan esetet is találtak, hogy a megbízás mögött semmilyen teljesítés nem történtént, csak a pénzt vették fel utána. Az közös volt az ügyekben, hogy mindig ugyanaz a kör nyerte el a megbízást.

A csütörtökön elrendelt letartóztatások – értesült több forrásból a lap – annak is köszönhető, hogy a hatóságok egyezséget kötöttek Czeglédy Gergő volt óbudai alpolgármesterrel is, aki elsősorban a kerületet érintő ügyekben tett terhelő vallomást. Az egész korrupciós hálózat központi figurája, a korábban letartóztatott, majd szabadlábon védekező Z. Zsolt részletes vallomást tett, ő viszont más kerületekről is beszélt. Ennek következtében gyanúsították meg Őrsi Gergely II. kerületi polgármestert, valamint elődjét, Láng Zsoltot, akiket Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselővel együtt le is tartóztattak, illetve gyanúsított még Puskás Pétert, a III. kerület volt fideszes alpolgármestere és több momentumos politikust is.

Őrsi Gergely a rács mögül védője segítségével juttatott el egy üzenetet Facebook-oldalán a nyilvánosságnak. „A II. kerületi önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát. Szeretném nyilvánvalóvá tenni: minden körülmények között tartom magam eskümhöz és ahhoz a vállaláshoz, hogy számomra a II. kerület boldogulása, fejlődése a legfontosabb. Tudom, hogy saját szemükkel látták, tapasztalták az elmúlt években, hogy eddig is ezért dolgoztam, és ez most sem változik meg. Biztosan tudom, hogy esküm és lelkiismeretem szerint mindig a törvényeknek megfelelően jártam el – ahogy a hivatal is. Felháborít és egyben elszomorít, hogy sarokba szorított ember/emberek szavára alapozva történhet letartóztatás, de ez nem változtat azon, hogy az igazság ki fog derülni” – olvasható a polgármester oldalán közzétett posztban. – Sajnálatos módon ennek a magyar igazságszolgáltatás szervei egyelőre bedőltek. A velem szemben közölt gyanúsítás azonban teljes egészében megalapozatlan, az ténybeli és jogi alapokon sem állja meg a helyét – ismételte meg Őrsi Gergely az ügyvédje korábbi szavait.