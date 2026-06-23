Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Budapesten a Pride alatt

rendőrség;fokozott ellenőrzés;Budapest Pride;

2026-06-23 10:20:00 CEST

A vonulás megtartását a Budapesti Rendőr-főkapitányság tudomásul vette.

Június 26-án 20 órától június 28-án 8 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére a város rendőrfőkapitánya.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság hivatalos tájékoztatása szerint ennek célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása.

A szervezők tájékoztatása szerint a 31. Budapest Pride Felvonulást 2026. június 27-én, szombaton tartják a fővárosban. Bár még jelenleg is életben van az a rendelkezés, amelynek értelmében a rendezvény megtiltható lenne, a BRFK idén tudomásul vette a vonulás megtartását.