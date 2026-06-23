Panaszt tesz a nyomozást megszüntető határozat ellen az újdörögdi kézigránát-baleset legsúlyosabb sérültje

panasz;nyomozás;Központi Nyomozó Főügyészség;kézigránát;újdörögdi baleset;

2026-06-23 13:55:00 CEST

Az ügyészség szerint voltak szabálytalanságok, ezek azonban nem állnak közvetlen összefüggésbe a balesettel.

Panaszt tett az újdörögdi kézigránát-baleset legsúlyosabb sérültje, mivel nem fogadta el, hogy a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség június elején megszüntette a nyomozást - írja a Telex.

A Központi Nyomozó Főügyészség a portál kérdésére azt közölte: ha a határozatot hozó ügyészség nem tartja alaposnak a panaszt, és saját hatáskörben nem ad neki helyt, nyolc napon belül továbbítja azt a felettes ügyészségnek. Ebben az ügyben a felettes szerv a Központi Nyomozó Főügyészség, amelynek 30 napon belül kell döntenie.

A 29 éves kormánytisztviselő tavaly márciusban vett részt az „Adaptív Védelem” program önkéntes harcászati felkészítésén. A kézigránátos feladat előtt körülbelül húsz dobást hajtott végre gyakorlógránátokkal, de egyszer sem érte el az előírt legalább 30 méteres távolságot. Ennek ellenére megfelelt minősítést kapott, így az éles gránátdobáson is részt vehetett.

Az éles gyakorlaton a dobóállásban kapta meg a kézigránátot. A szabályok szerint a biztosítószeg kihúzása közben végig szorítania kellett a biztosítókart, mert a robbanási folyamat akkor indul el, amikor a kart elengedik és a gránátot eldobják. A nő először nem tudta kihúzni a biztosítószeget, majd amikor ez sikerült, akaratlanul túlságosan elengedte a kart, és a gránát még az eldobás előtt működésbe lépett.

A kormánytisztviselő mindkét kezét elvesztette, az arca is súlyosan megsérült. A mellette álló kiképző tiszt szintén súlyos sérüléseket szenvedett. Az ügyészség szerint a robbanás 3,94 másodpercen belül bekövetkezett, ezért nem maradt elég idő a helyzet elhárítására. A nyomozásba több szakértőt vontak be, és három bizonyítási kísérletet tartottak. A vizsgálat kizárta, hogy műszaki hiba vagy hibás gránát okozta volna a balesetet. Az ügyészség korábban azt közölte, hogy bár találtak szabálytalanságokat, ezek nem álltak közvetlen összefüggésben a robbanással, ezért büntetőjogi felelősséget nem lehetett megállapítani. A feltárt hiányosságokról tájékoztatták a Honvéd Vezérkar főnökét.

A baleset után a kormány külön rendelettel vezette be a kormányzati igazgatási hősi juttatás jogcímét. A sérült nőnek az öregségi nyugdíjkorhatár eléréséig pótolják korábbi jövedelmét, hősi kiegészítő rokkantsági támogatást kap, élete végéig ingyen biztosítanak neki állami tulajdonú, összkomfortos lakást, és az Észak-Pesti Centrumkórház-Honvédkórházban az egészségügyi szolgáltatásokat is ingyenesen megkapja.