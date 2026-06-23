A Tisza-kormány javasolni fogja, hogy veszítse el az élethosszig tartó juttatásait az az exállamfő, aki nem töltötte ki a hivatali idejét

Magyarország;köztársasági elnök;juttatás;hivatali idő;

2026-06-23 13:53:00 CEST

A három célpont nyilvánvalóan Schmitt Pál, Novák Katalin és nemsokára Sulyok Tamás.

A Tisza-kormány javasolni fogja, hogy elveszítse élethosszig tartó juttatásait mindegyik olyan volt köztársasági elnök, aki nem töltötte ki a hivatali idejét – derült ki Magyar Péternek a parlament keddi rendkívüli ülésén tartott bejelentéséből. A miniszterelnök az erről szóló rengeteg kéréssel indokolta a döntést, hozzáfűzve, gondolkodnak azon is, hogy ne 12, hanem 8 évben maximálják az országgyűlési képviselői mandátum hosszát, és hogy az alkotmánybírák megbízatásának idejét 12-ről 9 évre csökkentsék.

A köztársasági elnökről szóló alkotmánymódosítás három célpontja nyilvánvalóan Schmitt Pál, Novák Katalin és Sulyok Tamás. Schmitt Pál 2010-ben választotta meg az parlament köztársasági elnöknek, 2010. augusztus 6-án foglalhatta el a Sándor-palotát, egy év és 9 hónap után, 2012. április 2-án azonban le kellett mondania egy plágiumügy miatt. Ami Novák Katalint illeti, ő sem tölthette ki az ötéves mandátumát, abba a hírhedt elnöki kegyelmi botrányba bukott bele, amelynek Magyar Péter a felemelkedését köszönheti. Novák Katalin 2022. május 10-től hivatalosan 2024. február 26-ig volt hivatalban, úgy hogy 2024. február 10-én szombaton bejelentést tett a lemondásáról. Másnap állt a nyilvánosság elé Magyar Péter a Partizánban a NER működését leleplező interjúval. Gyaníthatóan-borítékolhatóan nem fogja megúszni a jelenlegi köztársasági elnök, Sulyok Tamás sem, akit Magyar Péter már a Tisza április 12-i hónapok óta kitartóan lemondásra szólít fel több másik közjogi méltósággal és állami vezetővel együtt.

Élethosszig tartó juttatás több is van, 2025 novemberében derült ki, hogy Novák Katalin újra dolgozik, vagyis bukta az akkor havi 5,7 millió forintos exállamfői tiszteletdíját azzal, hogy munkát vállalt a piaci szférában, a családi cégbe, az édesapja magánklinikáját fenntartó Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be. Amiről részben ekkor még nem mondott le, az a közpénzből fizetett titkárság és autóhasználat volt, ugyanúgy, ahogyan megtarthatta a több tízmillió forint közpénzből vásárolt ruhatárát is.