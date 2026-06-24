Budapest második legszigorúbb Airbnb-szabályozása léphet életbe Józsefvárosban

szálláshelyek;Airbnb;koncepció;józsefvárosi önkormányzat;szigorú szabályok;

2026-06-24 14:41:00 CEST

A VIII. kerületi képviselő-testület csütörtökön tárgyalja a rövidtávú szálláshelyekről szóló koncepciót, a tervek szerint ősszel fogadnák el a rendeletet, ami 2027. januárban lépne életbe.

A józsefvárosiak többsége szigorúbb szabályozást vár el, ezért a városrészben megszületik a második legszigorúbb Airbnb-szabályozás Budapesten – írta nemrég Shakkour Aram VIII. kerületi önkormányzati képviselő a Facebook-oldalán a június 25-én csütörtökön a helyi képviselő-testület napirendi javaslatán szereplő, Javaslat a rövidtávú szálláshelyek szabályozási koncepciójára című előterjesztésről. Annak részben ő az előterjesztője, és amelyet a csaknem másfél hónapja társadalmi egyeztetésre bocsátottak.

A cél egyértelmű: Józsefvárosban a lakások elsősorban otthonok legyenek, ne befektetési eszközök, ne szállodák. Az új szabályozással húztunk egy vörös vonalat, és eszközt adunk a társasházaknak, hogy a saját vörös vonalukat is meghúzzák – emelte ki Shakkour Aram, felsorolva a koncepció főbb pontjait.

Nem adunk ki új Airbnb-engedélyeket, a jelenlegi 3,5 százalékos plafon marad, egyetlen új engedély sem lesz.

Külön figyelmet fordítunk arra, hogy a Corvin-negyedben és a Palotanegyedben csökkenjen a rövid távú lakáskiadás aránya, és 5 százalék alá kerüljön.

A társasházi korlát egységesen 20 százalék lesz mindenütt, de nem albetétre, hanem alapterületre vetítve.

A helyi politikus szerint mindezzel valódi eszközt adnak a társasházak kezébe, erzsébetvárosi mintára. – Ha egy közösség úgy dönt, hogy nem kíván Airbnb-t a házában, lehetősége lesz kezdeményezni hogy nem járul hozzá a szálláshely működéséhez, így az önkormányzat is felfüggeszti az engedélyt. Ezzel Terézváros után Budapest második legszigorúbb Airbnb-szabályozását vezetjük be itt Józsefvárosban – tette hozzá Shakkour Aram.

A szabályozást a tervek szerint 2027. január 1-jén léptetnék hatályba, ezért az ahhoz szükséges rende3letet legkésőbb idén októberben fogadnák el.