Újabb budapesti kerületben tiltanák be az airbnb-zést

Budapest;Airbnb;albérlet;lakáspiac;I. kerület;lakáskiadás;

2026-01-22 09:18:00 CET

A VI. kerületi tiltás óta több más városrészben is napirendre került a kérdés.

Szigorítana az airbnb-szabályokon a főváros első kerülete, ahol akár be is tilthatják a rövid távú lakáskiadást – hívja fel a figyelmet lapunkhoz is eljuttatott elemzésében az ingatlan.com.

Fazekas Csilla, az I. kerület alpolgármestere és a kormánypárt országgyűlési képviselőjelöltje egy, a Facebookra feltöltött videójában beszélt arról, hogy

az ott élők érdekében párbeszédet kezdeményez a szomszédos kerületek polgármestereivel a rövid távú lakáskiadás – népszerűbb nevén airbnb-zés – közös szabályozásáról vagy akár tiltásáról is.

Airbnb-ügyben a VI. kerület volt az első, amely megtiltotta a rövid távú lakáskiadást. A 2024 nyarán Terézvárosban tartott véleményformáló népszavazás eredményére hivatkozva a kerület vezetése 2026 januárjától tiltotta meg a lakáshotelek üzemeltetését. A döntés óta több más városrészben is napirendre került ez a kérdés.

„Fontos ugyanakkor, hogy Budapesten 2026 végéig életben van az úgynevezett Airbnb-moratórium. Ennek értelmében 2025 januárja óta nem lehet új airbnb engedélyt szerezni Budapesten, de a már engedélyekkel rendelkező lakásokat rövid távra is bérbe lehet adni belföldi vagy külföldi turistáknak” – hangsúlyozta Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hozzátette, Európa és a világ számos nagyvárosa évek óta egyre szigorúbb szabályokat hoz a rövid távú lakáskiadás korlátozására, amihez idén Budapest is csatlakozott.

A legfrissebb, januári adatokat ismertetve a szakember elmondta, hogy a VI. kerületben tavaly év eleje óta érezhető változások történtek albérletpiacon. 2026 januárban a Terézvárosban kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának középértéke 282,5 ezer forint volt, ami 1 százalékkal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.

Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a VI. kerületi albérletkínálat közel 1250 darabra nőtt, ami jelentős, 28 százalékos bővülést jelent a 2025 januári szinthez képest.

Érdekesség, hogy a Budapesten kiadó társasházi lakások kínálata ugyanebben az időszakban 0,6 százalékkal 9516 darabra csökkent.

„Fontos leszögezni, hogy a terézvárosi albérletpiacra nem csak az airbnb-tiltás híre volt hatással az elmúlt egy évben, hanem az Otthon Start Program is. A fix 3 százalékos kamatozású hitel lehetősége miatt sok bérlő vált első lakásvásárlóvá, ami csökkentette az albérletpiaci keresletet. Ennek eredményeként a KSH-ingatlan.com lakbérindex értéke Budapesten szeptember és december között több mint 1 százalékkal csökkent, éves összevetésben pedig 5,6 százalékra mérséklődött a lakbéremelkedés tempója” – tette hozzá Balogh László. A terézvárosi eladó lakáskínálat tavaly január óta 33 százalékkal bővült közel 2400 ingatlanra, miközben Budapesten 53 százalékkal több társasházi lakásból válogathatnak a vevők. Bár a teljes fővárosi eladó társasházi lakáskínálat több mint tízszerese a terézvárosinak, a belső pesti kerületek közül a VI. kerületben van a legtöbb eladó ingatlan.

Az I. kerületben 2026 januárjában a kiadó használt társasházi lakások havi bérleti díjának középértéke 300 ezer volt, ami 4 százalékos drágulást jelent tavaly januárhoz képest. A budavári eladó használt lakások medián négyzetméterára pedig 15 százalékkal közel 1,9 millió forintra nőtt.

Balogh László közölte, hogy az I. kerületi airbnb-zés lehetősége rövid távon eleve „befagyasztott” állapotban van az új belépők szempontjából a budapesti moratórium miatt. Egy esetleges kerületi szigorítás hatása elsősorban az aktuális lakáshotel üzemeltetők és tulajdonosok esetében hozhatna változást.

„Amennyiben bármely fővárosi kerület a szigorítás mellett döntene, az valószínűleg a kínálat bővülésével járna az eladó és hosszú távra kiadó lakások piacán is. A kínálat bővülése pedig várhatóan tovább lassítaná az albérletárak éves drágulásának ütemét, mivel az otthon start program népszerűsége miatt a bérleti piac jelenleg is keresleti kihívásokkal küszködik”

– közölte az ingatlan.com szakértője.