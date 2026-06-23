Ismét csökkentette az alapkamatot a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa 25 bázisponttal 6,00 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle is 25-25 bázisponttal mérséklődött – jelentette be a jegybank kedden.
Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,00 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,00 százalék. Legutóbb februárban csökkentette a testület az alapkamatot, akkor egyhangú döntéssel 25 bázisponttal 6,25 százalékra, illetve hasonló mértékkel mérsékelte a kamatfolyosó két szélét is.
A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A Portfolio azt írja, az elmúlt hetekben szinte minden összeállt, hogy lehetővé váljon a kamatcsökkentés, hiszen a májusi infláció elmaradt a várakozásoktól és a jegybank célsávja alatt van, a forint tovább erősödött, míg a közel-keleti háború pozitív irányba mozdult el.Egyszerűen túl erős lett a forint, a Magyar Nemzeti Banknak gyengítenie kellettÚjraindította az MNB a kamatcsökkentéseketCsordogálnak az uniós pénzek, de így is brutális a hiány, ezer milliárd forinttal nagyobb a tavalyinál