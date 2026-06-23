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2026-06-23 14:41:00 CEST

Ismét csökkentette az alapkamatot a jegybank

Ahogyan arra számítani lehetett, 25 bázisponttal 6 százalékra csökkentette az alapkamatot keddi ülésén a Monetáris Tanács. A döntésben a forint erősödése, a kedvező májusi inflációs adatok és a közel-keleti háború pozitív fejleményei is szerepet játszhattak.