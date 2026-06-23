Brutálisan alacsony inflációt jósol az MNB, akár az árréstopot is ki lehetne vezetni

MNB;kiskereskedelem;jegybanki kamatcsökkenés;inflációs prognózis;árrésstop;

2026-06-23 16:42:00 CEST

Az idén mindössze 1,8 százalékkal, jövőre 2,3 százalékkal emelkednek majd az árak – állítja a Magyar Nemzeti Bank.

Jelentősen csökkentette idei inflációs prognózisát a Magyar Nemzeti Bank (MNB): míg márciusban még 3,8 százalékos pénzromlást várt a szervezet 2026-ra, most 1,8 százalékra csökkentették előrejelzésüket, jövőre pedig 2,3 százalékos pénzromlást várnak. Az erősebb forint, a csökkenő energiaár (a javuló közel-keleti helyzetnek köszönhetően) és a mérséklődő élelmiszerárak miatt csökkentette jelentősen inflációs prognózisát a jegybank. Varga Mihály, az MNB elnöke a kamatdöntés utáni sajtótájékoztatóján elmondta: az áremelkedés üteme idén és jövőre a jegybanki cél, tehát a 3 százalékos alatt marad. Sőt, még abban az esetben is ott maradna, ha a kormány a kiskereskedelmi árréskorlátozások eltörlése mellett döntene – tette hozzá a jegybankelnök. Vagyis az MNB elnöke arra célzott, hogy itt lenne az ideje a kiskereskedelmi árrésstopok kivezetésének, hasonlóan a benzinársapka eltörléséhez.

A jegybank nemcsak alacsonyabb inflációs pályát, de a korábbinál kicsivel gyorsabb gazdasági növekedést is vár: a gazdaság idén 2 százalékkal nőhet – ami magasabb a márciusi 1,7 százaléknál –, jövőre pedig 3 százalékra gyorsulhat a növekedés, miután az uniós pénzek hatására beindulhat a beruházások növekedése is.

Ilyen jelentős inflációs előrejelzés-csökkentés mellett egyáltalán nem meglepő, hogy a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal 6 százalékra csökkentette kamatát a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Utoljára ilyen „alacsony” négy évvel ezelőtt volt az irányadó kamat, akkor 5,9 százalékon állt a mutató. A mostani az idei második kamatvágás, először februárban mérsékelték a kamatot szintén 0,25 százalékponttal, 6,25 százalékra. Mind a kedvező infláció, mind az erős forint most is a kamatvágás irányába tolta a jegybankot. A mérték sem meglepő, 0,25 százalékos vágásra számított a piac is, holott elvileg lehetősége lett volna a jegybanknak egy nagyobb, akár fél százalékpontos kamatcsökkentésre is, de a Varga Mihály-féle elnökség az elmúlt bő egy évben a monetáris politika részévé tette a kiszámíthatóságot is: nem akarják meglepni a piacokat. Ugyanakkor Varga Mihály elmondta, hogy ha megmaradnak a kedvező folyamatok, akkor a nyáron további kamatcsökkentések jöhetnek, egy „mini kamatcsökkentési ciklus” kezdődhet. A mostani tudásunk szerint még két további 25-25 bázispontos csökkenés jöhet a nyáron. Olyan folyamatok zajlanak a gazdaságban, amelyek biztatóak – tette hozzá az elnök. Sőt, a jegybankelnök azt is elárulta, hogy nem volt egyhangú a döntés, ami a mértéket illeti, vagyis volt olyan tagja Monetáris Tanácsnak, aki már most fél százalékponttal csökkentette volna a kamatot.

Az új magyar kormány euróbevezetés melletti elkötelezettsége, az EU-s források lehívásának lehetősége, valamint általában véve a magyar fiskális és monetáris politikába vetett befektetői bizalom miatt a Magyar Nemzeti Bank hosszú idő után először mehetett szembe a nemzetközi kamatemelési trendekkel – kommentálta a jegybanki döntést Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő befektetési igazgatója. A folytatás nagyban függ az elnyert bizalom fenntartásától, ezért a magyar gazdaságpolitikának – különösen a költségvetés módosításával, valamint a jövő évi költségvetési törvény elfogadásával – továbbra is bizonyítania kell a prudens költségvetési politika fenntartását, a monetáris politikának pedig az infláció kordában tartása melletti elkötelezettségét. Ez nem könnyű feladat, de ha sikerül, az a magyar kamatfelár jelentős csökkenésével és 1–2 éves horizonton a kamatkiadások számottevő csökkenésével járhat – fogalmazott Kiss Péter.