Narancssárga lett a miskolci Szinva patak

Miskolc;környezetszennyezés;Szinva-patak;narancssárga szín;

2026-06-23 19:53:00 CEST

A polgármester közlése szerint a helyszíni vizsgálatok és az első információk alapján valószínűsíthető, hogy vas-oxid juthatott a Szinvába, ez felelhet az elszíneződésért.

Narancssárgára színeződött kedd délután a Szinva patak Miskolcon – számolt be róla a vármegyeszékhely polgármestere a Facebook-oldalán.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület – Fidesz-KDNP) azt írta, soron kívüli vizsgálatot kért a kormányhivataltól, amelynek eredménye várhatóan szerdán készül el. Az elszíneződés körüli rejtély azonban megoldódni látszik, a városvezető ugyanis egy későbbi posztjában új fejleményekről adott hírt az ügyben. Arról tájékoztatott, hogy a Miskolci Hőszolgáltató Kft. (MIHŐ) karbantartási munkálatainál történt műszaki hiba vagy mulasztás miatt vas-oxidos víz jutott a Szinvába, ez okozhatta a narancssárga színt.

„A helyszíni vizsgálatok és az első információk alapján valószínűsíthető, hogy a Szinva elszíneződésének oka a Miskolci Tatár utcai Fűtőmű területén keresendő” – olvasható Tóth-Szántai József bejegyzésében. Mint közölte, a MIHŐ egyik gőzfejlesztő kazánjánál karbantartási munkálatok zajlottak és a kazánból leengedett, vas-oxidot tartalmazó vizet eredetileg a szennyvízelvezető rendszerbe engedték, azonban műszaki hiba vagy mulasztás miatt a víz egy része a Szinvába jutott.

A helyszínen a tűzoltóság, a rendőrség, a városgazda és az illetékes szakemberek is vizsgálatot folytattak, a jelenlegi információk szerint az elszíneződést okozó anyag emberre nem jelent veszélyt. Ugyanakkor a szennyeződés az élővilágban károkat okozott, ezt a polgármester elfogadhatatlannak nevezte és elrendelte az eset minden körülményének kivizsgálását.

„Azonnali hatállyal kértem a MIHŐ ügyvezetőjét, hogy részletes tájékoztatást adjon a történtekről, a felelősség kérdéséről, valamint azokról az intézkedésekről, amelyekkel megelőzhető, hogy hasonló eset a jövőben előforduljon” – tudatta, hozzátéve, a vizsgálat eredményéről és a szükséges intézkedésekről tájékoztatni fogják a nyilvánosságot.

A Szinva a Bükk-vidék keleti hegyvidékén ered és a Sajó-Hernád-síkra érkezve, a Sajó folyóba torkollik. A patak 20 kilométeren Miskolc belterületén nyugat-keleti irányban a város teljes hosszán átfolyik.

A vármegyeszékhely polgármesterét, Tóth-Szántai Józsefet egyébként a minap ítélték el nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás, erről az alábbi cikkünkben írtunk bővebben: