A parlamenten kívüli pártokat is bevonnák egy arányosabb választási rendszer megalkotásába

Parlament;Velkey György;Tuzson Bence;Melléthei-Barna Márton;

2026-06-23 19:16:00 CEST

Ezt Velkey György mondta lapunknak. A parlament keddi, rendkívüli plenáris ülésén képviselőket kérdeztünk több témában.

Az ősszel induló alkotmányozási folyamat keretében kíván a kormány a jelenleginél egy lényegesen arányosabb választási rendszert kiépíteni, amelynek kidolgozásába a parlamenten kívüli pártokat is tervezi bevonni – tájékoztatta a Népszavát Velkey György államtitkár. A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy véli, az elmúlt években a Fidesz a saját maga képére formálta a választási rendszert és aztán végül abba bukott bele.

A keddi, rendkívüli plenáris ülés egyik szünetében Melléthei-Barna Márton tiszás képviselő indulatos szóváltásba keveredett a fideszes Tuzson Bencével. Melléthei-Barnát vélhetően Tuzson egymondatos felszólalására reagált hevesen, a fideszes képviselő ugyanis korábban azt mondta: „én nagyon tiszteletre méltónak tartom azt, hogyha valaki a sógorát védi a parlamentben”. A volt igazságügyi miniszter ezzel arra célzott, hogy Melléthei-Barnát felszólalásában arról beszélt, legjobb tudomása szerint Magyar Márton, a Kontroll alapítója nem adott pénzt senkinek azért, hogy nyilatkozzon. Magyar Márton pedig – ahogy Magyar Péter miniszterelnök is – történetesen Melléthei-Barna sógora.

A képviselőnél arról érdeklődtünk volna az incidens után, hogy a szünetben mit mondott Tuzson Bencének, azonban nem kívánt nyilatkozni. Az ügyet viszont, amiről Melléthei-Barna beszélt, Pócs János és Panyi Miklós fideszes képviselők kezdték el tematizálni a múlt héten, és a parlament keddi ülésén is beszéltek róla. Állításuk szerint Magyar Márton négymillió forintot fizetett Bangó Sándornak, a Szőlő utcai javítóintézetben történt bűncselekmények egyik áldozatának és koronatanújának azért, hogy arccal és névvel mondja el bántalmazásának történetét és nevezze meg „Zsolti bácsit” a Kontrollnak. Magyar Márton cáfolta a képviselők állításait és feljelentést tett.

Pócs János és Panyi Miklós sajtótájékoztatót is tartottak az ügyben a parlamentben, amely után Pócs Jánost kérdeztük. A képviselő lapunknak elmondta, hogy az ügyben a hozzá eljuttatott információkat cáfolni vagy megerősíteni nem az ő dolga. A hitelesség kérdése azért merült fel, mert Kiss Márióval a témában készített interjújában olyan állítás is elhangzott, amelyet az érintettek és Füssy Angéla újságíró – akire más kérdésekben előszeretettel hivatkoznak – is cáfoltak. A képviselő lapunknak arról beszélt, hogy az ügyészség dolga mindkét oldal állításainak hitelességét vizsgálni.

Bangó Sándor korábban azt mondta, hogy július 9-én nyilvánosságra hozza „Zsolti bácsi” vezetéknevét. Pócs János szerint ez Bangó felelőssége, ha pedig az áldozat politikust fog megnevezni, akkor az „súlyosan az ő felelőssége”.

Tárkányi Zsolt államtitkárt az új médiatörvényről kérdeztük, amellyel kapcsolatban az a kritika merült fel az ellenzék részéről, hogy nem bocsátották társadalmi egyeztetésre, noha a hivatalos választási programjukban megígérték, hogy megteszik. Hantosi István hétfőn már elmondta a parlamentben, hogy kétlépcsős folyamatként alkotnak új médiatörvényt. Megígérte, hogy a második, tartalmi kérdéseket érintő törvényjavaslat már társadalmi egyeztetést tartanak. Arról, hogy a kedden elfogadott törvénymódosítással ezt miért nem tették meg, Tárkányi azt mondta lapunknak, hogy arról a reklámszövetségekkel egyeztettek.