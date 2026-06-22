Rágalmazás miatt elítélték Miskolc polgármesterét

bíróság;Miskolc;rágalmazás;Miskolctapolca;Miskolctapolcai Barlangfürdő;

2026-06-22 14:22:00 CEST

Tóth-Szántai József közölte, fellebbez az ítélet ellen.

Nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás vétsége miatt egy évre próbára bocsátotta a Miskolci Járásbíróság a vármegyeszékhely polgármesterét. Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) a Facebook-oldalán közölte, hogy fellebez az ítélet ellen.

A Miskolci Törvényszék sajtóosztályának tájékoztatása szerint a járásbíróság egy magánvádas eljárásban hozott ítéletet, miután a vádlott egy közösségi médiafelületen közzétett videóban rágalmazást követett el. A polgármester tavaly augusztusban a videóban – maga által is hangsúlyozottan nem véleményként, hanem tényként – azt mondta, hogy „a magánvádlót terheli felelősség a miskolctapolcai Barlangfürdő káreseménye kapcsán”.

A videó több mint kétszázezer megtekintést ért el, a magánvádló – aki 2021 és 2024 között a város alpolgármestere volt – azonban döntési, ellenőrzési hatáskörrel az üzemeltetés és karbantartás körében nem rendelkezett. A Barlangfürdő üzemeltetését a Miskolci Fürdők Kft. mint az önkormányzati tulajdonú Miskolc Holding Zrt. cégcsoport tagja látta el.

A tájékoztatás szerint

a bíróság a polgármestert azért ítélte el, mert bár a videóban nem hangzott el a magánvádló neve, személye egyértelműen beazonosítható volt. A vádlott tényállítást közölt, amely a becsület csorbítására alkalmas volt, negatívan befolyásolhatta a magánvádló társadalmi megítélését.

Külön kiemelte a bíróság, hogy „bár a közszereplőknek a véleménynyilvánítás szabadságának körében megfogalmazott értékítéletek kapcsán fokozott tűrési kötelezettségük van, ezen közlések nem érhetik el annak a szintjét, amely például jelen esetben büntető- vagy más jogi felelősség alaptalan felvetését eredményeznék”. A bíróság álláspontja szerint a nagy nyilvánosság mint minősítő körülmény is megállapítható volt.

Tóth-Szántai József hétfőn a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: „egy évvel ez előtt a város közgyűlésében és a közösségi médiában elmondtam, milyen okok vezettek a Barlangfürdő leégéséhez és rámutattam az előző városvezetés turisztikáért felelős alpolgármesterének politikai felelősségére. A bíróság első fokon, nem jogerősen ma úgy ítélte meg, hogy ezzel megsértettem – az egyébként saját választókerületében harmadikként végzett – Szopkó Tibor, egykori alpolgármester becsületét.” Hozzátette, az ítélet ellen fellebbez, „hiszen a politikai vélemény szabad”.

A miskolctapolcai barlangfürdő 2024. szeptember 6-án gyulladt ki, a tűz következtében az épület tetőszerkezete teljesen leégett, ám senki nem sérült meg.