Cristiano Ronaldo duplázott, a portugálok esélyt sem adtak az üzbégeknek

labdarúgás;Portugália;Üzbegisztán;futball-vb 2026;

2026-06-24 05:52:00 CEST

A portugál válogatott a papírformát érvényesítve 5-0-ra legyőzte kedden Üzbegisztánt az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó-világbajnokság K csoportjának második fordulójában.

Az európai csapat már az első félidőben három gólt szerzett. Cristiano Ronaldo kétszer volt eredményes, a portugálok csapatkapitánya ezzel hatodik vb-jén is eredményes tudott lenni, egyedüliként a világon.

Két meccs után a portugálok négy ponttal állnak, és zárásként Kolumbiával játszanak majd Miamiban magyar idő szerint szombat éjszaka, a vb-újonc üzbégek nulla ponttal a csoport utolsó helyén várják a harmadik fordulót, amelyben a Kongói DK lesz az ellenfelük Atlantában.

Eredmény, K csoport, 2. forduló:

Portugália-Üzbegisztán 5-0 (3-0)

Houston, NRG Stadion, 68 777 néző, v.: Dzsalal Dzsajed (marokkói)

gólszerzők: C. Ronaldo (6., 39.), Nuno Mendes (17.), Nematov (60. - öngól), R. Leao (87.)

sárga lap: R. Veiga (68.), illetve Hamrobekov (14.)

Portugália:

D. Costa - J. Cancelo (Semedo, a szünetben), R. Dias, R. Veiga, Nuno Mendes - Joao Neves (B. Silva, 76.), Vitinha (R. Leao, 83.) - Pedro Neto (F. Conceicao, a szünetben), B. Fernandes, Joao Félix (F. Trincao, 63.) - C. Ronaldo

Üzbegisztán:

Nematov - Karimov (Jijanov, 92.), Huszanov, Abdullajev, Asurmatov, Naszrullajev (Alijonov, a szünetben) - Ganijev, Hamrobekov (Mozgovoj, a szünetben), Sukurov (Eszanov, 92.), Fajzullajev (Szergejev, 73.) - Somurodov

A portugálok a nyitómérkőzésükön gyenge támadójátékot nyújtottak és nem bírtak a Kongói DK-val (1-1), Roberto Martínez szövetségi kapitány ezt követően két helyen változtatta meg akkori kezdőcsapatát. Kisebb sérülése miatt Tomás Araújo kikerült a védelemből, a helyére Rúben Dias került, tulajdonképpen vissza, tekintve, hogy eleve sérülés miatt nem játszhatott, míg az akkor a szünetben lecserélt Bernardo Silvát a támadósor szélén Joao Félix váltotta. Mindkét új beszállónak ez volt a premierje a tornán. Az üzbégeket irányító Fabio Cannavaro kapusposzton váltott, de továbbra is a biztonságot előtérbe helyezve öt védővel kezdett, négyfős középpályával megerősítve, egy szem támadóval.

Intenzív játékkal és gólhelyzetekkel indítottak a portugálok - Bruno Fernandes 10 méterről leadott lövését szögletre blokkolták, majd Cristiano Ronaldo centikkel maradt le egy beadásról -, és a 6. percben aztán már a vezetést is megszerezték. A jobb szélen Pedro Neto és Joao Cancelo játszott össze, utóbbi centerezésére a röviden védőjét megelőzve mozgott be Cristiano Ronaldo, és hat méterről a bal alsóba vágta a labdát. Támadásban maradtak a portugálok, az üzbégek sokszor csak szabálytalanság árán tudták őket megállítani. A 17. percben egy ilyen szabadrúgás elvégzéséhez Cristiano Ronaldo készülődött teátrálisan, de jó szögből, 17 méterről első szándékból Nuno Mendes lőtt, a kapu jobb oldalába. A 19. percben lőttek kapura először az üzbégek, akik kétgólos hátrányban feljebb kezdték meg a visszatámadást az elveszített labdák után, és azokból már akciókat is építettek. A 29. percben Azizjon Ganijev lőtte ki a jobb felsőt, de miután szabálytalanul szerezte meg a labdát Joao Cancelótól, a marokkói játékvezető VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a találatot. A portugálok ekkor már visszavettek a ritmusból, néhány hiba is becsúszott a játékukba, de nem a 39. percben, amikor kontrát vezettek. Bruno Fernandes ugratta ki Cristiano Ronaldót, utóbbi 9 méterről, éles szögből a hosszú, jobb sarokba gurított. A félidő lezárásaként megint a portugál kapitány került helyzetbe, de ziccerben hiába pörgette el a kivetődő Abduvohid Nematov kapus felett a labdát, Abdukodir Huszanov a gólvonalról mentett.

A szünet utáni első kapura lövés az üzbégeké volt, majd Cristiano Ronaldo került helyzetbe Bruno Fernandes löbbölt szabadrúgása után, Nematov azonban jó ütemben kivetődve védett. A 60. percben nőtt a portugálok előnye: a szögletnél Joao Félix érkezett és sarkazott a röviden, a labda Abdukodir Huszanov lábáról a testére, majd onnan saját kapuja felé pattant, és a földön fekvő Nematov kapus végül karjával besodorta a gólvonalon túlra. A folyatásban kinyílt a játéktér, döntően a portugálok adogattak és szőtték támadásaikat, de már hiányzott belőlük a lendület, kevés energiát fektettek a hajrába. A 87. percben azért így is meglőtték az ötödik góljukat két cserejátékosnak köszönhetően. Nélson Semedo adott be laposan a jobb oldalról, az üzbégek röviden szabadítottak fel, érkezett a második hullámban Rafael Leao, aki 14 méterről védhetetlenül lőtt a jobb felsőbe.