egészségbiztosítás;Egyesült Államok;vádemelés;költségvetési csalás;

455 ember ellen emeltek vádat több milliárd dollár értékű egészségbiztosítási csalás miatt az Egyesült Államokban

Összesen 6,5 milliárd dollár költségvetési forráshoz jutottak hozzá jogtalanul.

Több száz ember ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban több milliárd dollár értékű egészségbiztosítási csalás miatt – jelentették be az amerikai szövetségi igazságügyi és bűnüldözési hatóságok vezetői kedden.

A nyomozás 455 ember felelősségét állapította meg, akik összesen 6,5 milliárd dollár költségvetési forráshoz jutottak hozzá jogtalanul 

- hangzott el.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter közölte, hogy a vádemelés minden idők legátfogóbb hatósági műveletének eredménye, ami egészségbiztosítási csalások felderítésére szolgált. Hozzátette, hogy két hét alatt az intézkedések az Egyesült Államok 45 államát és külterületét érintették.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó iroda igazgatója a tájékoztatón közölte, hogy a gyanúsítottak közül ketten felkerültek a csalás miatt körözött személyek kiemelt listájára, mindketten 2022 óta vannak szökésben. Egyikük,

Khalid Ahmed Satary genetikai tesztekhez kapcsolódó 547 millió dollár (mintegy 170 milliárd forint) értékű csalásban érintett, és a feltételezések szerint az Egyesült Arab Emírségekben rejtőzik.

A körözési toplistára felkerült másik bűnöző, Emylee Thai szintén genetikai tesztekhez kapcsolódó bűncselekményért felelős, és 95 millió dollárt (mintegy 30 milliárd forintot) csalt ki jogtalanul a szövetségi finanszírozású egészségbiztosítási kasszából. Ő feltehetően Vietnámban van az amerikai hatóságok szerint.

Az orosz külügyminiszter biztosította, hogy mindent kézben tartanak.