455 ember ellen emeltek vádat több milliárd dollár értékű egészségbiztosítási csalás miatt az Egyesült Államokban

egészségbiztosítás;Egyesült Államok;vádemelés;költségvetési csalás;

2026-06-24 07:24:00 CEST

Összesen 6,5 milliárd dollár költségvetési forráshoz jutottak hozzá jogtalanul.

Több száz ember ellen emeltek vádat az Egyesült Államokban több milliárd dollár értékű egészségbiztosítási csalás miatt – jelentették be az amerikai szövetségi igazságügyi és bűnüldözési hatóságok vezetői kedden.

A nyomozás 455 ember felelősségét állapította meg, akik összesen 6,5 milliárd dollár költségvetési forráshoz jutottak hozzá jogtalanul

- hangzott el.

Todd Blanche megbízott igazságügyi miniszter közölte, hogy a vádemelés minden idők legátfogóbb hatósági műveletének eredménye, ami egészségbiztosítási csalások felderítésére szolgált. Hozzátette, hogy két hét alatt az intézkedések az Egyesült Államok 45 államát és külterületét érintették.

Kash Patel, a Szövetségi Nyomozó iroda igazgatója a tájékoztatón közölte, hogy a gyanúsítottak közül ketten felkerültek a csalás miatt körözött személyek kiemelt listájára, mindketten 2022 óta vannak szökésben. Egyikük,

Khalid Ahmed Satary genetikai tesztekhez kapcsolódó 547 millió dollár (mintegy 170 milliárd forint) értékű csalásban érintett, és a feltételezések szerint az Egyesült Arab Emírségekben rejtőzik.

A körözési toplistára felkerült másik bűnöző, Emylee Thai szintén genetikai tesztekhez kapcsolódó bűncselekményért felelős, és 95 millió dollárt (mintegy 30 milliárd forintot) csalt ki jogtalanul a szövetségi finanszírozású egészségbiztosítási kasszából. Ő feltehetően Vietnámban van az amerikai hatóságok szerint.