Hangfelvételen, ahogy Szijjártó Péter segítséget ajánl Szergej Lavrovnak a Wagner-zsoldosok lázadása idején

Három éve lázadt fel a Wagner-csoport élén Jevgenyij Prigozsin orosz zsoldosvezér Vlagyimir Putyin ellen, Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter pedig aggódva hívta fel Szergej Lavrov orosz külügyminisztert - derül ki Panyi Szabolcs oknyomozó újságírónak a Substackjén közzétett telefonbeszélgetés-részletből.
A telefonhívásra 2023. június 24-én került sor, vagyis azt követően, hogy június 23-án este Jevgenyij Prigozsin nyíltan szembefordult az orosz katonai vezetéssel, miután azt állította, hogy az orosz hadsereg csapást mért a Wagner egyik táborára. Emiatt bosszút ígért Szergej Sojgu védelmi miniszterrel és Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel szemben. A Wagner zsoldosai bevonultak Rosztovba és Moszkva felé vették az irányt, Vlagyimir Putyin június 24-én reggel árulásnak nevezte az akciót, felmerült az is, hogy az orosz elnök elmenekült Moszkvából.
A riasztó hírek hallatán Szijjártó Péteren komolyan aggódhatott, a következő beszélgetés zajlott le az orosz külügyminiszter és közte:
Szijjártó: Helló. Csak azt akartam tudni, hogy urai vagytok-e a helyzetnek, és hogy te jól vagy-e?
Lavrov: Teljesen kézben tartjuk a helyzetet. Az elnök mindent szükségeset elmondott. Ne aggódj, csendben elintézzük az ügyet.
Szijjártó: Sikerült megállítani az előrenyomulásukat [a Wagnerét] Moszkva felé?
Lavrov: A hadsereg ura a helyzetnek. Nem követem élőben az eseményeket. A hadsereg pontosan tudja, mit kell tennie.
Szijjártó: Tehát csak fake news, hogy az elnök és a miniszterelnök elhagyta Moszkvát?
Lavrov: Ezeket a híreket már órákkal ezelőtt cáfolták. Ne aggódj, és ne higgy annak, amit a közösségi médiában mondanak.
Szijjártó: Ott vannak [a Wagner csapatai] Voronyezsben és Rosztovban?
Lavrov: Nem követek mindent óráról órára. A hadsereg a helyszínen van, és minden eszköze, valamint tudása megvan ahhoz, hogy kezelje a helyzetet.
Szijjártó: Szóval te személy szerint teljesen jól vagy?
Lavrov: Teljesen. Több mint rendben.
Szijjártó: Nos, ha valaha bármire szükséged lenne személyesen, csak szólj nekem!
Lavrov: [Nevet.] Nincs szükségem semmire. Nincs semmi probléma. Köszönöm, hogy hívtál.
[Búcsúzkodások.]
Repüléskövető adatok alapján több Telegram-csatorna és híroldal számolt be arról, hogy Vlagyimir Putyin egyik elnöki gépe felszállt Moszkvából, és Szentpétervár, illetve a Tver környéki Valdaj-rezidencia irányába indult északnyugatnak, majd eltűnt a radarról. A lázadás azonban június 24-én este váratlanul véget ért. Elviekben megállapodás született a Kreml-lel, azonban két hónappal később, augusztus 23-án Jevgenyij Prigozsin Moszkvából Szentpétervárra tartó repülőgépét felrobbantották, rajta kívül további kilenc ember halt meg.Szijjártó Péter: Másokkal sokkal szorosabb az együttműködésünk, mint az oroszokkalSzijjártó Péter úgy próbált megfelelni az oroszoknak, mint a stréber kisdiák, felmerülhet, hogy kémkedett az Európai Unió ellenItt az újabb hangfelvétel, Szijjártó a 2024-es Orbán–Zelenszkij-találkozó napján azt kérdezte meg Lavrovtól, Putyin is hajlandó lenne-e fogadni a magyar kormányfőt