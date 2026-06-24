Hangfelvételen, ahogy Szijjártó Péter segítséget ajánl Szergej Lavrovnak a Wagner-zsoldosok lázadása idején

Szijjártó Péter;Szergej Lavrov;Jevgenyij Prigozsin;Wagner-csoport;

2026-06-24 07:24:00 CEST

Az orosz külügyminiszter biztosította, hogy mindent kézben tartanak.

Három éve lázadt fel a Wagner-csoport élén Jevgenyij Prigozsin orosz zsoldosvezér Vlagyimir Putyin ellen, Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter pedig aggódva hívta fel Szergej Lavrov orosz külügyminisztert - derül ki Panyi Szabolcs oknyomozó újságírónak a Substackjén közzétett telefonbeszélgetés-részletből.

A telefonhívásra 2023. június 24-én került sor, vagyis azt követően, hogy június 23-án este Jevgenyij Prigozsin nyíltan szembefordult az orosz katonai vezetéssel, miután azt állította, hogy az orosz hadsereg csapást mért a Wagner egyik táborára. Emiatt bosszút ígért Szergej Sojgu védelmi miniszterrel és Valerij Geraszimov vezérkari főnökkel szemben. A Wagner zsoldosai bevonultak Rosztovba és Moszkva felé vették az irányt, Vlagyimir Putyin június 24-én reggel árulásnak nevezte az akciót, felmerült az is, hogy az orosz elnök elmenekült Moszkvából.

A riasztó hírek hallatán Szijjártó Péteren komolyan aggódhatott, a következő beszélgetés zajlott le az orosz külügyminiszter és közte:

Szijjártó: Helló. Csak azt akartam tudni, hogy urai vagytok-e a helyzetnek, és hogy te jól vagy-e?

Lavrov: Teljesen kézben tartjuk a helyzetet. Az elnök mindent szükségeset elmondott. Ne aggódj, csendben elintézzük az ügyet.

Szijjártó: Sikerült megállítani az előrenyomulásukat [a Wagnerét] Moszkva felé?

Lavrov: A hadsereg ura a helyzetnek. Nem követem élőben az eseményeket. A hadsereg pontosan tudja, mit kell tennie.

Szijjártó: Tehát csak fake news, hogy az elnök és a miniszterelnök elhagyta Moszkvát?

Lavrov: Ezeket a híreket már órákkal ezelőtt cáfolták. Ne aggódj, és ne higgy annak, amit a közösségi médiában mondanak.

Szijjártó: Ott vannak [a Wagner csapatai] Voronyezsben és Rosztovban?

Lavrov: Nem követek mindent óráról órára. A hadsereg a helyszínen van, és minden eszköze, valamint tudása megvan ahhoz, hogy kezelje a helyzetet.

Szijjártó: Szóval te személy szerint teljesen jól vagy?

Lavrov: Teljesen. Több mint rendben.

Szijjártó: Nos, ha valaha bármire szükséged lenne személyesen, csak szólj nekem!

Lavrov: [Nevet.] Nincs szükségem semmire. Nincs semmi probléma. Köszönöm, hogy hívtál.

[Búcsúzkodások.]

Repüléskövető adatok alapján több Telegram-csatorna és híroldal számolt be arról, hogy Vlagyimir Putyin egyik elnöki gépe felszállt Moszkvából, és Szentpétervár, illetve a Tver környéki Valdaj-rezidencia irányába indult északnyugatnak, majd eltűnt a radarról. A lázadás azonban június 24-én este váratlanul véget ért. Elviekben megállapodás született a Kreml-lel, azonban két hónappal később, augusztus 23-án Jevgenyij Prigozsin Moszkvából Szentpétervárra tartó repülőgépét felrobbantották, rajta kívül további kilenc ember halt meg.