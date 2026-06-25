Orbán Viktor;első világháború;

2026-06-25 06:00:00 CEST

Az elmúlt napokban, 2026 júniusában – az elszenvedett csúfos választási vereség után - Orbán Viktor meghirdette pártjának újjáéledését: “Mire lehullanak a falevelek, - mondta - a megújult Fidesznek készen kell állnia”.

Mondhatom, szerencsétlen idézet volt ez a lehullott falevelekkel. A történelemben nemigen jártas – a történelem órákról tán pártszervezés miatt hiányzó - Orbán nyilván nem tudta, hogy II. Vilmos német császár 1914 auguszusában elhangzott híres mondatát idézi: „Mire a falevelek lehullanak, győztes katonáim itthon lesznek!”

Azóta természetesen közismert, hogy a faleveleknek négyszer-ötször is le kellett hullani, mire a világháború végetért, és a katonák, ha nem is győztesként, de vesztesként valóban hazamehettek. Már aki élt és képes volt menni. A 13 millió mozgósított német katona több mint fele, 8 millió szerencsétlen ugyanis vagy halott (mintegy 2 millió), vagy sebesült (4.2 millió) volt, vagy pedig „eltűnt” (további 2 millió), és még évekig hadifogságban szenvedett.

A Fidesz hadai is veszteségeket szenvedtek, és ugyanannyira reális elvárás őszre a pártot erős, ellenállásra képes szervezetnek jövendölni, mint amennyire Vilmos császár várhatta haza győztes katonáit. A Fidesz katonái közül a tisztekről és a tisztek körül sündörgőkről minden magyar állampolgár tudni fogja őszig, hogy 1300 milliárd forintot tettek zsebre, és ennyivel károsították meg az országot. Nem fog sikerülni újabb fideszes katonákat rekrutálni, a régiek közül is csak azokat sikerülhet a párt körül megtartani, akik részesedtek a korrupciós forrásokból.

Orbánt láthatólag meglepetésként érte, hogy a lakosság többsége ezt már megelégelte és nem akart így tovább élni. Pedig a több mint másfél évtizedig regnáló volt miniszterelnök úgyszólván örökös uralomra rendezkedett be. Ezt nem is titkolta, hiszen 2023-ban Kötcsén bejelentette, hogy 2034-ig “tervezi” betölteni ezt a posztot. 2025 decemberében a Digitális Polgári Körök mohácsi rendezvényén “szerényen” arról beszélt, hogy még csak 15 éve kormányoz, és Magyarország majd 30 év után lesz „gazdag”. Azaz még 15 évre készült, nagyjából 80 éves koráig, amikor feltehetőleg korai nyugdíjba ment volna.

Nem titkolta, hogy szeret kormányozni. Igaz, mást sem csinált életében. A választások előtt azzal érvelt, hogy az országnak olyan kormány kell, „amelyik nem most merészkedik ki először a nyílt vízre”. Ez most „nem az amatőrök órája”, „nem a dilettánsok ideje”. „Mi nem vagyunk kezdők” – érvelt, és magabiztosan hozzátette: „Folytatjuk.”

Nem így történt, és hasonlóképpen reményei akkorra sem fognak teljesülni, mire a falevelek lehullanak. A Fidesz nem lesz erős, ellenállásra képes szervezet, s ezt kizárólag saját magának, korrupt gyakorlatának, diktatórikus törekvéseinek, az ország számára előnyős kapcsolatok megrontásának, az országra káros szövetségek megkötésének köszönheti.

A választásokon győztes Tisza Párt törvényt kezdeményezett, hogy egy személy legfeljebb két cikluson keresztül, vagyis nyolc évig tölthesse be a miniszterelnöki pozíciót. Orbán Viktornak tehát nincs reménye a miniszterelnöki székbe visszakerülni.

A két ciklusos korlátozás fontos európai találmány. Története visszanyúlik az antik Görögországhoz és a Római Köztársasághoz.

A XVI-XVIII. századok közötti Genovában egyetlen két éves turnus volt lehetséges. Az első modern uralmi limitálást az első francia köztársaság foglalta alkotmányba 1795-ben. Napóleon és a Bourbonok után az 1848. évi alkotmány ezt ismét visszaállította.

Ez a rendszer manapság számos országban érvényes. Thaiföldön és Vietnamban a miniszterelnök maximum két turnusban töltheti be e posztot. Az Amerikai Egyesült Államokban és Franciaországban az elnök egyszer választható újra, vagyis maximum nyolc, illetve tíz évig maradhat hatalmon. Az USA-ban, anélkül, hogy lett volna időkorlátozás, az elnökök sokáig önként követték George Washington példáját, és a gyakorlatban két turnusos rendszer érvényesült. Alkotmányosan azt követően rögzítették a két turnusos rendszert, miután Roosevelt elnököt négyszer választották meg 4-4 évre. A maximum két turnusos rendszer van érvényben Mexikóban, Braziliában, Kolumbiában, Horvátországban, Lengyelországban, Dél Afrikában, Kenyában, Nigeriában, Indonéziában és Dél-Koreában is.

Mire a falevelek lehullanak, valóban történni fog valami: Orbán Viktor eltűnik a politika főszereplői közül.

–

A cikkben megjelenő vélemények nem feltétlenül tükrözik szerkesztőségünk álláspontját. Lapunk fenntartja magának a jogot a beérkező írások szerkesztésére, rövidítésére.