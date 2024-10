Kovács Dominik - Kovács Viktor: Lesz majd minden (részlet)

„Úgy van az, hogy az ember gyereke spórul, törekszik, spórul, törekszik, spórul, törekszik, amíg csak bele nem vénül ebbe, ki nem hullik a haja meg a foga, s akkor hirtelen valami könnyebbséget érez a bal bordája alatt” – vallják a Nádor vármegyei Égetthalmon tősgyökeres Balogh család tagjai generációk óta, s annyira a vérükbe ivódik a gyarapodási kényszer, hogy az élet örömeire gondolni számukra már maga is pazarlás. Az évenkénti kikísérés ünnepén az elhalt rokonságukat vendégül látva csak úgy dagad a keblük az előbbre jutásuk felett érzett büszkeségtől. A holtaknak pedig a halál némaságából szabadulva a nyelvük is megered: beteljesült vagy csalfa szerelmi kalandozásaikról mesélnek, egykori sérelmeket, vitákat hánytorgatnak fel, még az is előfordul, hogy békejobbot nyújtanak régi haragosaiknak, vagy nászra kelnek az élőkkel. Igen ám, de mi történik akkor, ha valaki másképp boldog, mint az ősei? Lehetséges-e tragédiák nélkül kilépni az évszázados hagyományokból? A Kovács ikrek szerzőpárosának az Európa Könyvkiadónál áprilisban megjelenő szárnyaló képzeletű, sziporkázóan szellemes regénye megadja a kérdésre a választ kínál.