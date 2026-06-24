Greenpeace: Magzatkárosító oldószert találtak a komáromi ipari park víztározójában

Komárom;Greenpeace;veszélyes anyag;

2026-06-24 11:02:00 CEST

Az akkumulátorgyártás során használt oldószert, N-Metil-pirrolidont (NMP-t) azonosítottak.

Magzatkárósítóként besorolt oldószert találtak helyi civilek a Greenpeace-szel együttműködésben a komáromi ipari park víztározójában - derül ki a zöld szervezet szerkesztőségünk részére is eljuttatott közleményéből.

A beszámoló szerint az ÉBRESZTŐ KOMÁROM! nevű civil csoport jelezte, hogy a komáromi ipari park területén található esővízgyűjtő tóban - melyből vizet eresztenek a Dunába - több nagytestű hal pusztult el. Emiatt a civil szervezet tagjai mintát vettek a tó vizéből és a Greenpeace segítségével akkreditált laboratóriumban bevizsgáltatták azt.

A mintákban az akkumulátorgyártás során használt oldószert, N-Metil-pirrolidont (NMP-t) találtak.

Az ipari park területén található többek között a JWH NMP-feldolgozó üzeme, az Enchem Hungary Kft. elektrolitgyára, illetve az SK On és az SK Battery akkumulátorgyárak, melyekről korábban is jelentek meg olyan információk, melyek szerint működésük a dolgozókra is a környezetre is veszélyes lehet - idézi fel a közlemény.

A vizsgált mintában 5 mikrogramm/l NMP-t találtak. A Greenpeace megjegyzi, korábban pont az ő bejelentéseiket követően csökkentette le a hatóság a szerintük szabálytalanul engedélyezett 150 mg/m3-es levegőbe való kibocsátási határértékét 1mg/m3-re a komáromi SK akkumulátorgyárakból. A szervezet szerint

a jelenlegi szabályozás hiányosságát mutatja, hogy az NMP-nek nincs vizekre vonatkoztatható határértéke.

A Greenpeace hangsúlyozta, nem zárható ki, hogy más oldószerek is kerülhettek a vízgyűjtőbe, melyekre a vizsgálat nem terjedt ki. A mostani mintavételben az NMP mellett vizsgált fluorid, szerves karbonátok, illetve kobalt, lítium, nikkel szintje nem haladta meg a határértéket - jelezték, hozzátéve, annak kiderítése, hogy az NMP valamelyik akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó üzemből kerülhetett-e a környezetbe, a hatóságok feladata, ezért a zöld szervezet bejelentést tett az esetről és kérte az eset kivizsgálását Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivataltól.

Simon Gergely, a Greenpeace vegyianyag-szakértője az ügyben úgy nyilatkozott: „Ez a komáromi mérés is azt bizonyítja, hogy az akkumulátorüzemeknek folyamatos hatósági kontroll mellett kell működniük. Előfordulhat, hogy ugyanaz a gyár, amelyik pár hónappal ezelőtt nem bocsátott ki szennyező anyagokat, egy másik ellenőrzés idején megteszi ezt. A Tisza-kormány konkrét ígéreteket tett a szennyezések megfékezéséért. Ezért azt várjuk, hogy járjanak el a hatóságok és vizsgálják ki, hogyan kerülhetett NMP a komáromi víztározóba, illetve hogy került-e oda más szennyező anyag is.”