A CATL debreceni akkugyára szerint vállalják a felelősséget a szabálytalanul csatornába engedett zöld folyadék miatt

Debrecen;kormányhivatal;szabálytalanságok;akkumulátorgyár;CATL;

2026-06-05 18:35:00 CEST

Azt ígérték, gondoskodnak arról, hogy minden vonatkozó környezetvédelmi és jogszabályi előírásnak maradéktalanul megfeleljenek a jövőben.

A CATL Debrecen megértette, hogy szerződött partnerei május 5-én szabálytalanul juttatták a nyomáspróbához használt zöld színű folyadékot a szennyvízcsatornába. A vállalat vállalja a felelősséget a kormányhivatal vizsgálatának eredménye kapcsán és gondoskodik arról, hogy teljes mértékben eleget tegyen a hatósági határozatban előírt kötelezettségének – olvasható az akkumulátorgyár lapunkhoz eljuttatott pénteki közleményében.

Ebben felidézték: május 5-én az akkumulátorgyár alvállalkozói szivárgáspróbát végeztek egy tárolótartályon a vállalat debreceni telephelyén. A munkafolyamathoz zöld színű nyomjelző folyadékkal festették meg a vizet, ami egy dugulás miatt az utcán a felszínre tört. A teszthez használt színezőanyag nem mérgező, sem az emberi egészségre, sem a környezetre nem jelent kockázatot – közölték. Majd újból hangsúlyozták: a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyszínen vett mintákon elvégzett gyorstesztjének eredményei, majd később a kormányhivatal laboratóriumi vizsgálatai is megerősítették, hogy a zöld folyadék nem mérgező.

Azt állítják, a gyár szakemberei még aznap értesítették a hatóságokat, valamint a katasztrófavédelmet a körülmények kivizsgálása érdekében. „A CATL Debrecen megértette, hogy szerződött partnerei szabálytalanul jártak el, amikor a zöld színű folyadékot a csatornába engedték, amiért teljes felelősséget vállal és tiszteletben tartja a hatóság szakmai állásfoglalását. A vállalat gondoskodik arról, hogy teljes mértékben eleget tegyen a hatósági határozatban előírt kötelezettségének és a jövőben fokozott figyelmet fordít szerződött partnerei tevékenységére annak érdekében, hogy minden vonatkozó környezetvédelmi és jogszabályi előírásnak maradéktalanul megfeleljen” – zárul a közlemény.

Mint arról mi is beszámoltunk, május 5-én este élénkzöld folyadék bugyogott fel a csatornából a kínai akkugyár kapuja előtt. Ezzel kapcsolatban a gyár vezetése később azt közölte: a nyomáspróba zöld színnel festett vizét engedték a csatornába, de annak semmilyen környezetkárosító hatása nincs.

Pénteken derült ki, hogy Szabálytalanul engedtek a csatornába zöld színű, folyékony hulladékot, ezért CATL debreceni akkumulátorgyára ellen eljárást indított a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal. Közlésük szerint a cég a szennyezést határidőben megszüntette, de a megállapított jogsértések miatt bírságokat szabnak ki.