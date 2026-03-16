A Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal szerint a kínai akkugyártó valóban engedély nélkül raktározott több tonnányi mérgező anyagot, ezért környezetvédelmi eljárást indítottak. Egy ilyen üzemi területen szenvedhetett mérgezést egy nő még február közepén.
Dél-Koreából repülőgépen, kézipoggyászban behozott veszélyes izotópkapszulák, védőfelszerelés nélkül dolgozó takarítók, rosszul megtervezett és megépített légtechnikai berendezések – újabb beszélgetést tett közzé a gödi akkumulátorgyárról a Tisza Párt elnöke.
A község polgármestere korábban feltette a karját, hogy tehetetlen, de a civilek és több önkormányzati képviselő nem adta fel. A helyiek tartanak attól, hogy a hatalom így is közbeszólhat, de ekkor élőlánccal akadályoznák meg a gyárépítést.
Azonban büntetőeljárás indult a teljes körű kivizsgálás érdekében.
A katasztrófavédelem 17 órára lokalizálta a kifolyt kis mennyiségű növényvédőszert, ez jelenleg már nem jelent veszélyt. A helyreállítás a jövő hét elejére legfeljebb a bal vágányon várható.
A HTNS Kft. engedélyt kapott arra, hogy 4000 tonna akkumulátor-gyártáshoz szükséges veszélyes anyagot tároljon a HelloParks Fót nevű ipari park egyik csarnokában, a lakott részek közelében.
Ártalmas besorolású, vízzel érintkezve ideggázzá alakuló fehér port dobott ki kocsijából egy, a pénzügyőrök elől menekülő sofőr Tótkomlós és Makó között.
Veszélyes anyagot szállító kamion borult fel Sajószentpéter határában kedden reggel a 26-as számú főúton egy körforgalomnál, személyi sérülés nem történt, az anyag sem került a levegőbe.
Zalagyömörő külterületén egy veszélyes anyagot szállító kamion szenvedett balesetet, ezért a 84-es számú főutat teljes szélességében lezárták- informál a police.hu.
Ellenzi a Mal Zrt. várpalotai hulladéklerakójának bővítési terveit a város polgármestere, aki erről kedden tájékoztatta az MTI-t. A cég felszámolóbiztosa kedd délután a bővítési kérelem visszavonását jelentette be.
Meghalt annak a tartálykocsinak a sofőrje, amely felborult az M43-as autópálya makói lehajtójánál hétfőn késő délután - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.
Veszélyes anyagot, hypo-kloridot szállító kamion ütközött össze két személyautóval az M3-as autópályán Hatvan térségében kedden reggel, a balesetben egy ember megsérült.
Lábatlannál a 10-es úton az árokba borult szerdán hajnalban egy veszélyes anyagot szállító pótkocsis kamion - tájékoztatott a katasztrófavédelem Komárom-Esztergom megyei szóvivője.
Az elsődleges gyanúnak megfelelően valóban egészségre káros nátrium-hidroxid van abban a három hordóban, amelyet péntek dél körül találtak Szigetmonostor külterületén.
Elloptak egy veszélyes anyagot tartalmazó fémhordót hétfő hajnalban egy Gyálon parkoló teherautóról, a rendőrség azt kéri, hogy aki megtalálja, az semmiképpen ne nyissa ki, hanem azonnal hívja az ingyenes 107-es vagy 112-es segélyhívó számot.
Többhordónyi veszélyes anyagot találtak a XVI. kerületi Körvasút sornál, a vasútállomáson és környékén. A hordókat biztonságos helyre szállítják - közölte a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Veszélyes anyag került a szabadba egy szállítójármű megsérült tartályából Mezőkeresztes közelében - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője kedden az MTI-vel.
Műszaki hiba miatt sósav szivárog egy tartályból a kiskunhalasi vasútállomáson, a környéken élők nincsenek veszélyben - közölte a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelmi szóvivő helyettese vasárnap este az MTI-vel.
Árokba borult egy veszélyes anyagot szállító, cseh rendszámú kamion kedden Tapolca és Kisapáti között - közölte a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az MTI-vel.
Veszélyes anyagot szállított az a pótkocsis teherautó, amely egy személygépkocsival ütközött csütörtökön a 35-ös út Borsod-Abaúj-Zemplén megyei szakaszán, az autó 55 éves vezetője meghalt, a helyszínelés teljes útzár mellett zajlik - közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.
Feltehetően rendkívül gyúlékony butadién szivárog egy vasúti tartálykocsiból a hatvani vasútállomáson. A katasztrófavédelem szakemberei a helyszínen vannak.
Befejeződött annak a veszélyes anyagot szállító román kamionnak a mentése szombaton este, amely még a reggeli órákban csúszott meg a 3-as főúton Encsnél, az útzárat feloldották - közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei katasztrófavédelem az MTI-vel.
Veszélyes anyagot szállító kamion csúszott az árokba a 3-as főúton, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Encs közelében szombaton, a járművet csak légzőkészülékben lehetett megközelíteni - közölte honlapján a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.
Veszélyes vegyi anyagot talált vezető ruhamárkák gyermekeknek gyártott ruháiban és cipőiben a Greenpeace - közölte a környezetvédő szervezet az MTI-vel kedden.