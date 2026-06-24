A felszín alatti vizeket szennyezte Debrecen egyik akkuipari üzeme

Debrecen;környezetszennyezés;Papp László;akkumulátorgyár;

2026-06-24 11:54:00 CEST

Papp László polgármestert a Környezetvédelmi Hatóság arról tájékoztatta, hogy a kínai Semcorp szeparátorfólia-gyár területén határérték feletti szennyezést mutattak ki a felszín alatti vizekben. A fideszes városvezető elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, büntetőfeljelentést is tesznek az ügyben.

A Semcorp területén olyan környezetszennyezés történt, amely határérték feletti szennyezést mutat ki a felszín alatti vizekben – számolt be szerda reggel a Facebook-oldalára feltöltött videójában Debrecen fideszes polgármestere.

Papp László elmondása szerint az önkormányzatot a Környezetvédelmi Hatóság tájékoztatta az határérték-túllépésről. A városvezető elfogadhatatlannak nevezte az incidenst, majd felidézte, hogy a gyárral szemben nem először merül fel a környezetvédelmi szabályszegés gyanúja. Az üzemben egyébként elektromos autók akkumulátoraihoz gyártanak szeparátorfóliát (elválasztófilmet), ügyfeleik között van a Samsung SDI és a CATL is.

Papp László a Környezetvédelmi Hatóságtól széleskörű vizsgálat lefolytatását kérte az ügyben a Semcorp felelősségének megállapítása. Azt kérte, hogy szükség esetén vonják vissza az üzem környezethasználati engedélyét vagy tiltsák el a gyártási tevékenységtől.

„Nem állunk meg a hatósági vizsgálatok kiterjesztésénél és szükségességénél, hanem büntetőfeljelentést teszünk az ügyben”

– közölte Papp László, hozzátéve: aki Debrecen környezetvédelmi szabályainak megszegésével játszik, annak büntetőjogi konzekvenciákkal is szembe kell néznie.

Nem ez az első hasonló eset. Március végén írtunk arról, hogy oldószereket és más, ipari eredetű vegyi anyagokat találtak a Greenpeace és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közös mérései során a debreceni Semcorp szeparátorfólia-gyár melletti vízfolyásban. A feltehetően rákkeltő anyagokat a kínai gyár február 18-i balesete után vett mintákból mutatták ki. Helyi civilek a katasztrófavédelem eljárását bírálták, amely szerint nem jutottak ki az üzemből káros anyagok, ezért engedélyezték a további működést.