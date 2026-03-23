Oldószereket és vegyszereket találtak Debrecen egyik akkuipari üzeme melletti vízfolyásban

baleset;Debrecen;Greenpeace;mérések;vegyszerek;veszélyes anyagok;akkumulátorgyár;

2026-03-23 14:31:00 CET

A Greenpeace a feltehetően rákkeltő anyagokat a Semcorp február 18-i balesete után vett mintákból mutatta ki. Helyi civilek a katasztrófavédelem eljárását bírálták, amely szerint nem jutottak ki az üzemből káros anyagok, ezért engedélyezték a további működést.

Oldószereket és más, ipari eredetű vegyi anyagokat találtak a Greenpeace és a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület közös mérései során a debreceni Semcorp szeparátorfólia-gyár melletti vízfolyásban – írja a Telex a mérések eredményeiről beszámoló hétfői sajtóközlemény alapján. Az ipartelep melletti esővíz-elvezető csatornából a Semcorp február 18-i balesete után vettek mintát, és az eredmények arra utalnak, hogy a baleset következtében vegyi anyagok kerülhettek ki az üzemből.

A kínai Semcorp debreceni szeparátorfólia-gyárához február 18-án nagy erőkkel vonultak ki a mentők és a tűzoltók. A helyszínen készült felvételek szerint a gyár egyik épületéből nagy mennyiségű gőz áramlott ki. Az üzemben elektromos autók akkumulátoraihoz gyártanak szeparátorfóliát (elválasztófilmet), ügyfeleik között van a Samsung SDI és a CATL is. A Semcorp és Papp László Debrecen fideszes polgármestere a baleset után azt állította, hogy tűz nem volt, és csak egy csővezeték illesztésének meghibásodása miatt indult be a tűzjelző. Papp László a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján azt is közölte, hogy veszélyes, vagy vegyi anyag nem került a levegőbe.

Ennek ellenér a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) és a Greenpeace másnap és egy héttel később mintát vett a gyár melletti esővíz-elvezető csatorna vizéből. A csatorna vize a Kondorosba, majd a Keleti Főcsatornán keresztül a Tiszába jut. A mintavételt mindkét alkalommal környezetvédelmi vegyésztechnikus végezte, a laborvizsgálatot a Eurofins Environment Testing Hungary Kft. laboratóriuma készítette. A jegyzőkönyv szerint kimutattak a vízben:

Klórozott oldószereket, kloroformot és diklórmetánt, (mindkettő feltehetően emberi rákkeltőként van besorolva).

Szénhidrogéneket (olajeredetű anyagokat).

Acetont (szerves oldószert).

Fémeket, köztük alumíniumot vízi élőlényekre toxikus mennyiségben.

A Greenpeace közleménye szerint az aceton nem fordul elő természetes vizekben és a mért koncentrációban háztartási szennyvízből sem juthatott a gyár mellé. A szeparátorfólia-gyártáshoz azonban acetont használnak oldószerként, ami a Greenpeace szerint annak a bizonyítéka lehet, hogy a gyárból kijutott az ott használt technológiai víz. – Az aceton koncentrációja a vízben a baleset másnapján literenként 2490 mikrogramm volt, egy héttel később azonban már csak 20 mikrogramm. Az alumínium koncentrációja ezzel párhuzamosan literenként 9,96 milligrammról 3,98 milligrammra csökkent. A Greenpeace szerint ez egyértelműen egy balesetszerű, szennyezési hullám lefolyását mutatja.

A Greenpeace azt állítja: a mintákban, „különösen az első mintában talált igen jelentős alumínium koncentráció garantáltan kockázatot jelent a környezetre. A baleset után – február 18-án este 8 és fél 10 között – a katasztrófavédelem nyolc gázkoncentráció-mérést végzett a Semcorp üzeme körül. Ezek a mérések nem mutattak ki maradandó egészségkárosodást okozó gázokat a gyár körül – igaz, a katasztrófavédelem csak néhány típusú, jellemzően tűzesetek során előálló gáz jelenlétét vizsgálja, a gyártás során használt vegyi anyagok többségét nem. Az erről szóló tájékoztatójukban külön kiemelik, hogy az ő méréseik csak a helyi döntéshozatalt támogatják, és nem helyettesítik a többi hatóság akkreditált méréseit. A Telex megemlíti, hogy a katasztrófavédelem méréseivel kapcsolatban többek között a MIAKÖ is aggályainak adott hangot.

Miután műszaki biztonsági hatóság az épületben lévő berendezések használatát azonnali hatállyal megtiltotta, de azokat azóta kijavították, így a hatóság egy új ellenőrzés után új üzembevételi engedélyt adott. Arról pedig lapunk is beszámolt szombaton, hogy tűzvédelmi hatóság a gyárban komoly szabálytalanságokat tárt fel, és maximális bírságot szabott ki, amelynek mértéke 10 millió forint lehet.