Maruzsa Zoltán visszamenne tanítani, az ELTE-n a szemébe mondták, hogy nem kellene

felsőoktatás;ELTE;Maruzsa Zoltán;

2026-06-24 16:44:00 CEST

Nem akarnak vele közösséget vállalni, amiért aktívan részt vett a közoktatás lezüllesztésében.

Tanszéki értekezleten szembesítették bírálataikkal az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Történettudományi Intézetének oktatói a volt köznevelési államtitkárt, Maruzsa Zoltánt, aki 14 év fizetés nélküli szabadság után tér vissza korábbi munkahelyére - írja a 24.

A június eleji, csaknem kétórás értekezleten több oktató a közoktatás, az egyetemi autonómia és a tudományos szabadság területén a Fidesz elmúlt 16 évében véghezvitt rombolást kérte számon rajta. A lapnak névtelenséget kérő tanárok azt mondták, etikailag és szakmailag is vállalhatatlannak tartanák, ha úgy folytatnák a közös munkát, mintha semmi sem történt volna. Kitértek arra is, hogy nem a szakmai felkészültségével van gond, ám sokan azt gondolják, „a magyar történelem egyik legkorruptabb kormányzatában vállalt magas beosztást, részese lett egyfajta nemzetellenes oktatás- és tudománypolitikának”.

Maruzsa Zoltánnak az értekezleten elmondták, hogy

„egy rendőrminiszter vezetésével lényegében terroristáknak tekintették a sztrájkoló pedagógusokat”

és nem akarnak vele közösséget vállalni, amiért „aktívan részt vett a közoktatás lezüllesztésében”. Voltak, akik kijelentették, hogy egy vizsgabizottságba sem hajlandóak beülni a korábbi államtitkárral. „Köpködött, kártékony volt, és most pofátlanul visszajön tanítani” - fogalmazott a 24.hu egyik forrása.

A megszólalók szerint nehezen tudják elképzelni a jövőbeni együttműködést Maruzsa Zoltánnal. Úgy fogalmaztak, hogy bár a volt államtitkár nem tartozott a frontvonalbeli politikusok közé, az Orbán-korszak „prominens, rendszeralkotó figurájának” számított.

Maruzsa Zoltán a lapnak azt mondta: senki sem kényszerül arra, hogy hozzá jelentkezzen, az egyetemi és világnézeti sokszínűség pedig szerinte régóta adottság a tanszéken, és nagy kár lenne, ha ma erre már nem lenne igény. A 24.hu szerint a leköszönő államtitkár először nem értette, miért foglalkoznak az üggyel, de végül két kérdésre érdemben válaszolt.