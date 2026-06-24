Elutasította az ügyészség Havasi Bertalan Magyar Péter elleni feljelentését, de a fideszes politikus nem adja fel

ügyészség;feljelentés;Havasi Bertalan;Magyar Péter;

2026-06-24 15:34:00 CEST

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a miniszterelnök hivatali visszaélést követett el.

Elutasította az ügyészség Havasi Bertalan Magyar Péter ellen hivatali visszaélés bűntette miatt tett feljelentését, mire a Fidesz kommunikációs igazgatója közleményben jelezte, a miniszterelnök ennyivel nem úszhatja meg.

Havasi Bertalan a határozatot még nem kapta kézhez, de furcsállotta, hogy a vádhatóság a jelek szerint úgy értelmezte, Magyar Péter nem adott utasítást, vagyis „fogalmilag kötelező jellegű, közvetlen végrehajtási kötelezettséget keletkeztető rendelkezést” arról, hogy május 16-án, akkor még helyettes államtitkárként kidobják a korábbi Miniszterelnöki Kabinetiroda épületéből.

Havasi Bertalan idézte ugyanis, hogy a miniszterelnöktől elhangoztak a következő mondatok: „Van itt valaki a minisztériumból, aki itteni biztonsági ember? Mert szerintem Havasi elvtárs nem ebben a minisztériumban dolgozik. Mivel ez már a Szociális és Gyermekügyi Minisztérium. Úgyhogy jó lenne, ha megkérnék, hogy fáradjon ki innen, jó? Köszönjük szépen.” Ezzel a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Magyar Péter a minisztérium biztonsági embereinek - esetünkben a Készenléti Rendőrség rendőreinek - törvénytelen utasítást adott, amivel hivatali visszaélés bűntettét követte el.

Havasi Bertalan megjegyzi még, hogy azt az ügyészség sem vitatta: a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületében jogszerűen tartózkodott, hiszen ott volt a munkahelye, ráadásul az állami vezetői igazolványa az összes létező minisztériumhoz állandó belépésre jogosította fel. „Ha igaz az a sajtóhír, amely forrásmegjelölés nélkül jelent meg az egyik hazai hírportálon, és az ügyészség valóban elutasította a feljelentésemet, akkor - a határozat kézhezvétele után - viszem tovább az ügyet. Magyar Péter ennyivel nem úszhatja meg, és az ügyészségnek is rendesen el kell végeznie a munkáját” - zárta közleményét a Fidesz kommunikációs igazgatója.